Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!1

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Наша прекрасная президент Керсти Кальюлайд, обладающая хорошим чувством юмора и изучающая русский язык, сегодня празднует день рождения. Ей исполняется 47 лет.

За день до Нового года редакция портала Limon.ee спешит поздравить Керсти Кальюлайд с днем рождения. Желаем здоровья и сил на посту президента. В своих поздравлениях не будем оригинальными, подарим этой женщине открытку Postimees.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАPostimeesжизнькальюлайдКерсти Кальюлайдоткрыткапрезидентстранаэстония
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:40
Госпитализирован Константин Райкин
13:20
Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать
13:04
Вот знаки китайского гороскопа, которым сказочно повезет в 2017 году!
12:42
Декабрь на дворе! Абсолютно голая Волочкова шокировала фанатов снимком на улице
12:21
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees! (1)
12:10
Как стать хорошим мужем: пошаговая инструкция
12:00
Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ
11:34
Фото: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись
11:11
Не в бровь, а в глаз! Как разные знаки зодиака празднуют Новый год
10:53
Неожиданные подробности: перед смертью Джордж Майкл собирался стать отцом
10:34
Ксения Собчак возмутила поклонников глупым хвастовстом
10:13
Экстрасенс Илона Калдре предупреждает женщин: в 2017 году следите за своими мужьями (видео)
09:52
Фото: Ляйсан Утяшева впервые показала свою квартиру
09:36
Фокусник Сафронов расстался с женой
09:11
Настало время подвести итоги: читайте гороскоп на 30 декабря!
08:16
Поздравляем! У Таави Рыйваса и Луизы Вярк родился сын (1)
19:06
Фотоновость: солистка группы «Мэй Дэй» Анна Лейтан в преддверии Нового года спасла баклана от смерти (1)
18:55
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей (1)
18:30
Еще не поздно узнать: гороскоп подарков на 2017 год для разных знаков Зодиака
18:10
Жена Стаса Костюшкина серьезно больна
Все новости
KrasotkaЦеликом
Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

Как правильно хвалить ребенка

Как правильно хвалить ребенка

13:44
Топ рецептов из «Старбакса», которые сэкономят вам кучу денег
13:26
Ожирение отца мешает детям заводить друзей
13:07
Десять проверенных способов, как заставить мужчину бегать за тобой
12:49
Двадцать хитростей, которые сэкономят кучу времени при уборке
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!(1)
Экстрасенс Илона Калдре предупреждает женщин: в 2017 году следите за своими мужьями (видео)
Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ
Фото: Ляйсан Утяшева впервые показала свою квартиру
Декабрь на дворе! Абсолютно голая Волочкова шокировала фанатов снимком на улице
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ

Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

28. дек
Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопдекабрьджордж майклжизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees