За день до Нового года редакция портала Limon.ee спешит поздравить Керсти Кальюлайд с днем рождения. Желаем здоровья и сил на посту президента. В своих поздравлениях не будем оригинальными, подарим этой женщине открытку Postimees.
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!1
30. Декабрь 2016 12:21
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Наша прекрасная президент Керсти Кальюлайд, обладающая хорошим чувством юмора и изучающая русский язык, сегодня празднует день рождения. Ей исполняется 47 лет.