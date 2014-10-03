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Как стать хорошим мужем: пошаговая инструкция

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Отбили фонтаны шампанского, откричали «горько!» пьяные друзья, разобраны подарки. А все прошло так быстро. Остались лишь сладкие (или не очень) воспоминания, видеозаписи и куча фотографий. А что дальше? Долгая и счастливая семейная жизнь со своей возлюбленной, находящейся уже в официальном статусе жены. Но, чтобы вышло именно так, стоит приложить некоторую долю усилий. Как со стороны жены, так и со стороны мужа (о чем здесь и пойдет речь).

Так как же стать хорошим мужем?

В первую очередь необходимо определиться для себя – нужно ли вам это. Просто в некотором количестве жизненных ситуаций получается так, что люди пускают свою жизнь на самотек (в том числе и супружескую). Но если Вы это читаете, то, значит, Вы не относитесь к данной категории, пишет Dvorec.ru.

«Да, я хочу стать хорошим, даже самым лучшим мужем». Такая мысль у Вас в голове? Если да, то это хорошо. Главное осознать свои стремления и приложить к достижению цели все возможные усилия.

Итак, я постараюсь коротко, но содержательно указать тот ряд моментов, от которых стоит отталкиваться в деле «становления хорошим мужем».

1. Постарайтесь создать атмосферу полного взаимопонимания со своей половинкой. Конечно, Вы можете сказать, что и так все хорошо, мы друг друга полностью понимаем. Но поймите, что, даже прожив с человеком 20-30-40-50 лет, не всегда можно с уверенностью сказать, что полностью знаешь и понимаешь его. А для первых лет жизни это особенно актуально. Если до свадьбы вы жили вместе – это хорошо, ведь, значит, хоть какая-то основа сформирована. Если нет – то все с нуля, можно так сказать. И еще одно. Инициатор в создании благоприятной обстановки в семьи – именно Вы. Мужчина! Представитель сильного пола.

2. Распределить (хотя бы для начала) права и обязанности. Если Вы с такой неохотой моете посуду, полы, ходите в магазин, то не стоит думать, что у супруги просто чешутся руки, чтобы взять на себя все хлопоты по хозяйству. Если она сидит дома, а работаете только Вы, то, соответственно, не стоит делить заботы по дому поровну. Здесь Вы будете правы, если акцентируете свое внимание на том, что Вы все-таки зарабатываете деньги.

3. Планируйте свои траты на предстоящий месяц и ведите смету расходов. Вроде бы не совсем значимая вещь, но, столкнувшись со следующей ситуацией, все сразу прикусывают локти и бегут к родителям за помощью. Итак, ситуация… Если вы не планируете траты и не ведете перечень расходов, то в одно прекрасное утро (день, вечер, ночь) может оказаться, что у вас в семье просто нет денег. А куда они ушли? И вот тут вряд ли кто сможет дать вразумительный ответ на этот вопрос. Вроде бы ничего такого и не покупали. Ну, разок сходили в ресторан, еще разик посидели в кафе и т.д. и т.п. Вот и нету денег!

4. Уступайте (по возможности) своей супруге при решении спорных ситуаций и проблем, и убеждайте ее в мысли, что и она должна уступать Вам. Мы ведь создали семью, чтобы жить в ней долго и счастливо, а не для того, чтобы превращать семейный очаг в поле боя. Давайте немного поскупимся своими принципами ради всеобщего благополучия и крепкого сна.

5. Не приносите проблемы с работы в семью (у Вас их и так хватает).

6. И, наконец, говорите почаще супруге красивые слова, не поленитесь иной раз подать ей завтрак в постель или восхитить прекрасным букетом роз.

Искренне надеюсь, что данные положения, приведенные мной, помогут Вам сделать Вашу семейную жизнь долгой и счастливой, полной любви и нежности.

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