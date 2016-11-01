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Фото: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись

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Ведущая «Дом-2» и полузащитник «Локомотива» приехали в Мещанский ЗАГС Москвы, чтобы окончательно поставить точку в отношениях, пишет Life.ru.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись в московском Мещанском загсе. Первым к зданию загса подъехал футболист за рулем черного внедорожника в компании своего представителя. Ольга Бузова на свой развод с супругом едва не опоздала, однако успела в самый последний момент. 

Напомним, Ольга Бузова 29 ноября подала на развод с Дмитрием Тарасовым спустя четыре года брака. Заявление в Мещанский загс телеведущая подала за несколько дней до появления в Сети её скандальной переписки и интимных видео. А ещё раньше это сделал и полузащитник "Локомотива". 

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