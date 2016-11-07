Почему во время секса мы называем партнеров другими именами?

Однако, по уверению врачей, это абсолютно нормальное явление, которое встречается чаще, чем вы думаете.

Такая ситуация объясняется тем, что, когда вы находитесь в состоянии эйфории, вы вызываете в воображении фантазии, которые напоминают о вещах, произошедших раньше. В это время мозг возвращается обратно к воспоминаниям о предыдущих сексуальных контактах с вашими бывшими партнерами. И когда ваш партнер выкрикивает не ваше имя, это происходит потому, что вы создали такую атмосферу, которая напомнила ему о предыдущей близости.

Многие люди утверждают, что они просто «выключают мозг» во время секса. По словам врачей, в момент оргазма, люди не имеют каких-либо эмоциональных чувств. Поэтому большинство неловких ошибок в именах происходит на пике удовольствия.