Не в бровь, а в глаз! Как разные знаки зодиака празднуют Новый год

Оказывается, звезды влияют даже на отношение человека к его отдыху. Некоторые уходят в полнейший отрыв, а некоторые предпочитают умиротворенное времяпровождение в кресле возле елочки… Итак, узнаем подробнее!

Овны просто обожают праздники! Новогодняя ночь — это логичное завершение всех предшествующих вечеринок, поэтому под бой курантов вы явно оторветесь по полной. Свой отпуск вы предпочитаете проводить максимально весело и расслабленно, чтобы потом было что вспомнить. Помимо самого празднования, вам также нравится и готовиться к вечеринкам, поэтому вы охотно продумываете все до мелочей.

Тельцы очень ждут отдыха! Первое время вы хотите просто посидеть на диване, посмотреть старые фильмы и поесть вкусную и вредную пищу. Когда все суетятся в преддверии праздника, вы спокойно наслаждаетесь возможностью ничего не делать. Лень — ваша подруга на время отпуска.

Близнецы мечтают отмечать Новый год за пределами дома. Вам хочется куда-то уехать, отпраздновать в веселой компании и получить заряд эмоций и позитива на целый год! Конечно, вам не хочется обижать семью, которая планировала провести праздники с вами, но свой отпуск вы действительно хотите провести драйвово!

Раки готовятся к Новому году еще с лета! Вы действительно заранее покупаете подарки, упаковываете их в спокойном ритме, раскладываете по полочкам и ждете, когда же наступит тот самый момент. Вы обожаете праздники, поэтому всегда начинаете подготовку заблаговременно.

Львы знают о праздниках всё! Вы любите отмечать Новый год в кругу друзей, поэтому всегда проводите дни перед этой вечеринкой в предвкушении. Особое настроение вам дарит новогодняя музыка, которая позволяет окунуться в рождественскую атмосферу из американского фильма “Один дома”.

Девы очень волнуются в преддверии праздников. Вам хочется пробежаться по списку, все проверить, все перепланировать. Из года в год вам не удается обрести спокойствие во время подготовки к Новому году. Просто найдите себе помощников, с которыми вы сможете вместе все идеально спланировать!

Весы во время праздников думают обо всех нуждающихся. Да, совсем не удивительно, если вы решите отправиться в детский дом или в приют для бездомных животных. Вам хочется принести и подарить радость каждому, кто лишен ее, ведь вы искренне считаете, что под Новый год все должны быть счастливы.

У Скорпионов праздники обязательно пересекаются с любовью. Перед Новым годом вы будете делать все, что привлекает это прекрасное чувство, например, развесите омелу по дому, чтобы непременно с кем-то поцеловаться во время вечеринки! Если же у вас есть партнер, то праздники не обходятся без романтики и страсти.

Стрельцы любят проводить предпраздничные дни вместе с друзьями. Больше всего вам нравится готовиться к Новому году именно в их компании. Так и веселее, и продуктивнее. Вы умеете хорошо проводить время!

Козероги больше всего любят проводить праздничное время с семьей. В эти волшебные дни вас даже не раздражает визг детей, которые съезжаются на праздник. Вы с трепетом подходите к выбору подарков для родственников, а потом наслаждаетесь совместным уютным времяпровождением.

Водолеи очень любят Новый год. Вам нравится атмосфера, которую навевает этот праздник, а еще вы всегда возлагаете надежды на будущий год, веря в то, что он предоставит новые шансы и возможности. Вам нравится окружать себя близкими людьми во время праздника, будь то друзья или родственники.

Рыбы обожают новогоднюю атмосферу. Вы выпекаете пряники, смотрите рождественские фильмы, наряжаете елку, украшаете квартиру… Для вас большое значение имеют новогодние традиции, поэтому вы полностью отдаетесь подготовке к празднику!

Вот такие вот подходы к проведению праздников у разных знаков Зодиака. Нашли сходство с собой?