Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака

Вот что предсказывают астрологи для разных знаков в наступающем году:

Овен

Кого-кого, а Овнов, без сомнения, ждёт чрезвычайно яркий год.

Многие из них попробуют себя в новой роли, как в отношениях с партнёром, так и во взаимодействии с окружающими людьми в целом.

Не останутся без внимания Вселенной и ваши вопросы, связанные с домом, семьёй - с корнями, в общем, в самом широком смысле этого слова.

Именно в 2017 году даже те Овны, которые привыкли считать себя заядлыми холостяками, обнаружат в своей душе потребность в семейном уюте и собственном жилье.

Также следующий год - благоприятное время время для примирения с теми родственниками, с которыми у вас могут быть давние конфликты и обиды, мешавшие вам общаться чаще.

Телец

Следующий год станет для Тельцов ещё одной важной вехой на пути к обретению личностной гармонии.

Переосмысление собственной жизни, ценностей и мировоззрения станут актуальными для многих представителей этого знака. Не исключено, что причиной подобного переосмысления станут новые отношения или перемены, произошедшие с любимым человеком.

Открытие в себе интереса к новым философским и религиозным учениям, безжалостное расставание с отжившими взглядами станет лейтмотивом жизни Тельцов в 2017 году.

Многих представителей знака Телец ожидает огромное количество новых знакомств.

Это поможет вам не только увидеть себя с другой стороны, приобрести множество ярких опытов и впечатлений, но и сыграет определённую роль в вашем карьерном продвижении.

Близнецы

Представителей знака Близнецы ждёт довольно спокойный и гармоничный год с большим количеством возможностей для самореализации.

Однако для этого Близнецам предстоит осознать и сознательно преодолеть те факторы и обстоятельства, которые стояли на их пути долгое время. В 2017 году звёзды будут покровительствовать серьёзным и упорным Близнецам — особенно эта рекомендация касается вашей работы и здоровья.

Хорошее время для того, чтобы переосмыслить свои профессиональные цели и взаимоотношения с начальством, настаивая на более объективном и честном отношении к вам.

Многие из вас также ощутят необходимость заняться улучшением своего здоровья. Именно в этом году наиболее вероятно, что вы получите уникальный шанс излечиться от хронических заболеваний, которые мучили вас долгое время.

Рак

Звёзды обещают сделать 2017 год одним из самых насыщенных и незабываемых периодов в жизни представителей знака Рак.

Наиболее приятные сюрпризы ожидают Раков в сфере работы, также будут необыкновенно удачными заграничные путешествия, связанные с обучением или карьерой.

Это время – уникальный шанс для того, чтобы воплотить в жизнь ваши наиболее смелые мечты. Не упустите его!

Особенно повезёт тем Ракам, которые мечтают сделать карьеру в конкретной компании с мировым именем.

2017 год также станет для многих из вас годом серьёзного увлечения каким-либо хобби, которое вы будете пытаться перевести в плоскость карьеры и дополнительного источника доходов.

Будьте внимательнее к родителям в 2017 году, в первой половине года им может потребоваться ваша поддержка и внимание.

Лев

Наступающий год будет наполнен покоем и умиротворением для большинства представителей знака Лев.

Тем не менее, несмотря на это внешнее спокойствие, вероятны серьёзные внутренние трансформации, переосмысливание своего жизненного пути и предназначения.

Вероятно неожиданное открытие в себе интереса к мистике, религиозности. Многие Львы на время откажутся от привычных для себя светских развлечений и шумных дружеских вечеринок и найдут своё счастье в комфортном уединении и философских размышлениях.

Вернувшись из состояния временного внутреннего уединения, вы откроете в себе огромный потенциал энергии, который вы эффективно используете для достижения самых смелых целей.

Многие представители этого знака наконец-то решатся узаконить свои отношения с партнёром.

Дева

В 2017 году звёзды не обещают Девам кардинальных судьбоносных перемен, однако череда более мелких, на первый взгляд незначительных изменений не даст представителям этого знака сильно заскучать.

Вероятно расширение круга знакомств и обретение новых друзей, причём некоторые из них станут для вас практически родными членами семьи.

В целом, тема общения станет одной из ключевых в грядущем году. Именно через общение с людьми вы сможете раскрыть те грани вашего характера, которые до этого момента находились в тени.

Через новые знакомства некоторые Девы откроют в себе интерес к творчеству, возможно, именно совместному.

Также вероятно, что многие Девы обнаружат в себе выраженную потребность в общественном признании, захотят попробовать не только влиться в новую компанию или открыть для себя новое поле деятельности, но и стать лидерами там.

Весы

Следующий год принесёт в жизнь Весов важные перемены в нескольких сферах жизни, которые могли предчувствоваться ими задолго до этого.

Прежде всего, это касается вашей личной жизни, а также отношений с родительской семьёй. В грядущем году эти две темы будут тесно связаны для представителей знака Весы.

Вы почувствуете гораздо большую ответственность за материальное благосостояние как себя, так и своей семьи.

Грядущий год может быть удачен в финансовом плане для творческих Весов, у вас неожиданно найдутся спонсоры и почитатели вашего таланта.

Вероятна финансовая помощь со стороны родителей и старших родственников, как в денежном виде, так и в качестве недвижимости, доли в общем семейном деле и т.д.

Скорпион

Ключевыми темами нового года для представителей знака Скорпион станет обретение самодостаточности, прочной опоры под ногами, освобождение от тех зависимостей, которые долгое время мешали вашему движению вперёд.

В 2017 году вам, возможно, предстоит пересмотреть свои взгляды на мир, упорядочить, добавить больше чёткости и структуры в свою жизнь. Будет скрупулёзно пересмотрен собственный имидж, вероятно, вы захотите добавить в свой образ больше серьёзности и солидности.

Не избежит перемен и ваш ближайший круг общения. Поверхностные, отвлекающие от ваших главных задач знакомства останутся в прошлом, когда как новые, соответствующие вашему уровню развития люди уже скоро войдут в вашу жизнь.

Звёзды также благоприятствуют приобретению собственного жилья для Скорпионов в 2017 году.

Стрелец

В 2017 году звёзды сулят Стрельцам волнующий и наполненный сюрпризами период, который может изменить ваши представления о себе и мире вокруг.

Многие представители знака Стрелец ощутят, что текущие условия их жизни, окружение, место работы ограничивают их, более не соответствуя растущему потенциалу.

Некоторые Стрельцы обнаружат в себе почти маниакальную жажду творчества, и даже представители нетворческих профессий могут открыть в себе нерастраченный потенциал.

Возможно открытие в себе потребности в выработке новых духовных ценностей, интереса к религии и философии.

Нахождение баланса между духовным и материальным, земным и небесным в себе — ключ к гармонии в 2017 году.

Козерог

Уже первый месяц нового года обещает Козерогам всплеск активности во многих сферах жизни.

Это желание взять от жизни больше новых ощущений, расширить круг знакомств, ощутить себя в центре внимания будет характерно для них на протяжении всего года.

Возможно, вы осознаете, что слишком долгое время пребывали в добровольной изоляции, были слишком закрыты и недоверчивы по отношению к окружающим, и сейчас почувствуете готовность изменить это.

Многие Козероги откроют для себя новые хобби. Хорошее время для того, чтобы познакомиться с новыми людьми именно на основе общих ценностей и интересов.

Включившись в групповую работу, который вы, вероятно, избегали раньше, вы сможете вернуть себе ощущение включенности в жизнь.

Водолей

Звёзды в 2017 году будут благосклонны к Водолеям, особенно, тем из них, кто серьёзно настроен на работу над осуществлением своих самых заветных желаний и целей.

Возможно нахождение долгожданного источника финансирования для ваших проектов.

Индивидуальные предприниматели могут обрести щедрых спонсоров, а работающие в компании Водолеи получат более свободный доступ к ресурсам компании для воплощения в жизнь своих проектов.

Более того: уже первый месяц грядущего года может принести в вашу жизнь приятное романтическое приключение, которое начнётся совершенно неожиданно.

Несмотря на то, что такая активная жизнь придётся по душе большинству Водолеев, способствуя раскрытию их креативности, стоит помнить и о необходимости иногда замедлить ход.

Избегайте переутомления, следите за своей речью, уделяйте достаточно внимания самоанализу — и тогда успех будет сопутствовать на протяжении всего 2017 года.

Рыбы

В 2017 году Рыбы откроют в себе богатый творческий потенциал, который изменит их взгляды на собственную самореализацию, что и станет лейтмотивом этого периода.

Представители знака Рыб, так или иначе связанные с творчеством, обретут долгожданный профессиональный успех в выбранной сфере.

В грядущем году вы захотите часто сиять на публике, быть признанными, высоко оценёнными не только ближайшим окружением, но и ключевыми для вас авторитетами.

Вы обретёте шанс стать центром внимания любой компании, особенно среди представителей противоположного пола.

Кроме того, вы захотите видеть в своей жизни конкретные результаты поставленных перед собой довольно честолюбивых целей.

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