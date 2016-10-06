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Лучше знать заранее: самый честный гороскоп на 2017 год для каждого знака зодиака

Limon.ee
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Вы и оглянуться не успеете, как на календарях сменится цифра. Чтобы новый год не оказался для вас полной неожиданностью, мы предлагаем вам уже сейчас ознакомиться со своим гороскопом на предстоящие 12 месяцев, передает Lifter.

Вот что предсказывают астрологи для разных знаков в наступающем году:

Овен

Кого-кого, а Овнов, без сомнения, ждёт чрезвычайно яркий год.

Многие из них попробуют себя в новой роли, как в отношениях с партнёром, так и во взаимодействии с окружающими людьми в целом.

Не останутся без внимания Вселенной и ваши вопросы, связанные с домом, семьёй - с корнями, в общем, в самом широком смысле этого слова.

Именно в 2017 году даже те Овны, которые привыкли считать себя заядлыми холостяками, обнаружат в своей душе потребность в семейном уюте и собственном жилье.

Также следующий год - благоприятное время время для примирения с теми родственниками, с которыми у вас могут быть давние конфликты и обиды, мешавшие вам общаться чаще. 

Телец

Следующий год станет для Тельцов ещё одной важной вехой на пути к обретению личностной гармонии.

Переосмысление собственной жизни, ценностей и мировоззрения станут актуальными для многих представителей этого знака. Не исключено, что причиной подобного переосмысления станут новые отношения или перемены, произошедшие с любимым человеком.

Открытие в себе интереса к новым философским и религиозным учениям, безжалостное расставание с отжившими взглядами станет лейтмотивом жизни Тельцов в 2017 году.

Многих представителей знака Телец ожидает огромное количество новых знакомств.

Это поможет вам не только увидеть себя с другой стороны, приобрести множество ярких опытов и впечатлений, но и сыграет определённую роль в вашем карьерном продвижении.

Близнецы

Представителей знака Близнецы ждёт довольно спокойный и гармоничный год с большим количеством возможностей для самореализации.

Однако для этого Близнецам предстоит осознать и сознательно преодолеть те факторы и обстоятельства, которые стояли на их пути долгое время. В 2017 году звёзды будут покровительствовать серьёзным и упорным Близнецам — особенно эта рекомендация касается вашей работы и здоровья.

Хорошее время для того, чтобы переосмыслить свои профессиональные цели и взаимоотношения с начальством, настаивая на более объективном и честном отношении к вам.

Многие из вас также ощутят необходимость заняться улучшением своего здоровья. Именно в этом году наиболее вероятно, что вы получите уникальный шанс излечиться от хронических заболеваний, которые мучили вас долгое время.

Рак

Звёзды обещают сделать 2017 год одним из самых насыщенных и незабываемых периодов в жизни представителей знака Рак.

Наиболее приятные сюрпризы ожидают Раков в сфере работы, также будут необыкновенно удачными заграничные путешествия, связанные с обучением или карьерой.

Это время – уникальный шанс для того, чтобы воплотить в жизнь ваши наиболее смелые мечты. Не упустите его!

Особенно повезёт тем Ракам, которые мечтают сделать карьеру в конкретной компании с мировым именем.

2017 год также станет для многих из вас годом серьёзного увлечения каким-либо хобби, которое вы будете пытаться перевести в плоскость карьеры и дополнительного источника доходов.

Будьте внимательнее к родителям в 2017 году, в первой половине года им может потребоваться ваша поддержка и внимание.

Лев

Наступающий год будет наполнен покоем и умиротворением для большинства представителей знака Лев.

Тем не менее, несмотря на это внешнее спокойствие, вероятны серьёзные внутренние трансформации, переосмысливание своего жизненного пути и предназначения.

Вероятно неожиданное открытие в себе интереса к мистике, религиозности. Многие Львы на время откажутся от привычных для себя светских развлечений и шумных дружеских вечеринок и найдут своё счастье в комфортном уединении и философских размышлениях.

Вернувшись из состояния временного внутреннего уединения, вы откроете в себе огромный потенциал энергии, который вы эффективно используете для достижения самых смелых целей.

Многие представители этого знака наконец-то решатся узаконить свои отношения с партнёром.

Дева

В 2017 году звёзды не обещают Девам кардинальных судьбоносных перемен, однако череда более мелких, на первый взгляд незначительных изменений не даст представителям этого знака сильно заскучать.

Вероятно расширение круга знакомств и обретение новых друзей, причём некоторые из них станут для вас практически родными членами семьи.

В целом, тема общения станет одной из ключевых в грядущем году. Именно через общение с людьми вы сможете раскрыть те грани вашего характера, которые до этого момента находились в тени.

Через новые знакомства некоторые Девы откроют в себе интерес к творчеству, возможно, именно совместному.

Также вероятно, что многие Девы обнаружат в себе выраженную потребность в общественном признании, захотят попробовать не только влиться в новую компанию или открыть для себя новое поле деятельности, но и стать лидерами там.

Весы

Следующий год принесёт в жизнь Весов важные перемены в нескольких сферах жизни, которые могли предчувствоваться ими задолго до этого.

Прежде всего, это касается вашей личной жизни, а также отношений с родительской семьёй. В грядущем году эти две темы будут тесно связаны для представителей знака Весы.

Вы почувствуете гораздо большую ответственность за материальное благосостояние как себя, так и своей семьи.

Грядущий год может быть удачен в финансовом плане для творческих Весов, у вас неожиданно найдутся спонсоры и почитатели вашего таланта.

Вероятна финансовая помощь со стороны родителей и старших родственников, как в денежном виде, так и в качестве недвижимости, доли в общем семейном деле и т.д.

Скорпион

Ключевыми темами нового года для представителей знака Скорпион станет обретение самодостаточности, прочной опоры под ногами, освобождение от тех зависимостей, которые долгое время мешали вашему движению вперёд.

В 2017 году вам, возможно, предстоит пересмотреть свои взгляды на мир, упорядочить, добавить больше чёткости и структуры в свою жизнь. Будет скрупулёзно пересмотрен собственный имидж, вероятно, вы захотите добавить в свой образ больше серьёзности и солидности.

Не избежит перемен и ваш ближайший круг общения. Поверхностные, отвлекающие от ваших главных задач знакомства останутся в прошлом, когда как новые, соответствующие вашему уровню развития люди уже скоро войдут в вашу жизнь.

Звёзды также благоприятствуют приобретению собственного жилья для Скорпионов в 2017 году.

Стрелец

В 2017 году звёзды сулят Стрельцам волнующий и наполненный сюрпризами период, который может изменить ваши представления о себе и мире вокруг.

Многие представители знака Стрелец ощутят, что текущие условия их жизни, окружение, место работы ограничивают их, более не соответствуя растущему потенциалу.

Некоторые Стрельцы обнаружат в себе почти маниакальную жажду творчества, и даже представители нетворческих профессий могут открыть в себе нерастраченный потенциал.

Возможно открытие в себе потребности в выработке новых духовных ценностей, интереса к религии и философии.

Нахождение баланса между духовным и материальным, земным и небесным в себе — ключ к гармонии в 2017 году.

Козерог

Уже первый месяц нового года обещает Козерогам всплеск активности во многих сферах жизни.

Это желание взять от жизни больше новых ощущений, расширить круг знакомств, ощутить себя в центре внимания будет характерно для них на протяжении всего года.

Возможно, вы осознаете, что слишком долгое время пребывали в добровольной изоляции, были слишком закрыты и недоверчивы по отношению к окружающим, и сейчас почувствуете готовность изменить это.

Многие Козероги откроют для себя новые хобби. Хорошее время для того, чтобы познакомиться с новыми людьми именно на основе общих ценностей и интересов.

Включившись в групповую работу, который вы, вероятно, избегали раньше, вы сможете вернуть себе ощущение включенности в жизнь.

Водолей

Звёзды в 2017 году будут благосклонны к Водолеям, особенно, тем из них, кто серьёзно настроен на работу над осуществлением своих самых заветных желаний и целей.

Возможно нахождение долгожданного источника финансирования для ваших проектов.

Индивидуальные предприниматели могут обрести щедрых спонсоров, а работающие в компании Водолеи получат более свободный доступ к ресурсам компании для воплощения в жизнь своих проектов.

Более того: уже первый месяц грядущего года может принести в вашу жизнь приятное романтическое приключение, которое начнётся совершенно неожиданно.

Несмотря на то, что такая активная жизнь придётся по душе большинству Водолеев, способствуя раскрытию их креативности, стоит помнить и о необходимости иногда замедлить ход.

Избегайте переутомления, следите за своей речью, уделяйте достаточно внимания самоанализу — и тогда успех будет сопутствовать на протяжении всего 2017 года.

Рыбы

В 2017 году Рыбы откроют в себе богатый творческий потенциал, который изменит их взгляды на собственную самореализацию, что и станет лейтмотивом этого периода.

Представители знака Рыб, так или иначе связанные с творчеством, обретут долгожданный профессиональный успех в выбранной сфере.

В грядущем году вы захотите часто сиять на публике, быть признанными, высоко оценёнными не только ближайшим окружением, но и ключевыми для вас авторитетами.

Вы обретёте шанс стать центром внимания любой компании, особенно среди представителей противоположного пола.

Кроме того, вы захотите видеть в своей жизни конкретные результаты поставленных перед собой довольно честолюбивых целей.

Поделитесь этим гороскопом с родными и близкими!

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