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Неожиданные подробности: перед смертью Джордж Майкл собирался стать отцом

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Вскрылись неожиданные подробности личной жизни покойного Джорджа Майкла. Оказывается, незадолго до смерти британский исполнитель собирался стать отцом, передает Дни.ру.

В 2017 году всемирно известный исполнитель Джордж Майкл собирался завести ребенка. На такое ответственное решение его вдохновил коллега по сценическому цеху Элтон Джон, у которого есть двое сыновей, рожденных суррогатной матерью. По словам источника издания Daily Star, Джордж Майкл планировал усыновить ребенка или также прибегнуть к услугам суррогатной матерью.

Однако планам британского исполнителя не суждено было сбыться. Как ранее писали Dni.ru, британский исполнитель Джордж Майкл был обнаружен мертвым в собственной постели 25 декабря. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель артиста.

Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью Лесли Панайоту в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. Лесли скончалась от онкологического заболевания в 1997 году, именно тогда Джордж Майкл приобрел здесь место.

На похороны Джорджа Майкла посторонних и журналистов не пустят – церемония пройдет в узком семейном кругу. Артиста не станут кремировать, как это сегодня принято. Предполагается, что на церемонии прощания выступит близкий друг покойного Элтон Джон, который исполнит их общий хит Don't Let The Sun Go Down On Me.

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