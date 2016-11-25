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Ксения Собчак возмутила поклонников глупым хвастовстом

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Телеведущая посылает всех, кто презентует ей дешевые вещи. Она считает, что достойна только элитных подношений, передает Дни.ру.

Пословица "дареному коню в зубы не смотрят" телеведущей Ксении Собчак очень не нравится. Она уверена, что смотреть и можно, и нужно. Тем более в эти предпраздничные дни, когда каждая уважающая себя компания старается одарить Ксюшу чем-либо.

Впрочем, велики шансы, что подарок она не примет, если тот окажется не слишком шикарным. "Тех, кто с блокнотиками и ручками – посылать сразу на... с ноги! Тех, кто присылает открытку: "Вместо ненужного корпоративного подарка мы перевели столько-то в фонд спасения стареющих слепоглухонемых муравьедов", – лучше обходить стороной", – сформулировала Собчак свое отношение к дарителям.

Так чем же можно удивить и порадовать молодую маму? Например, элитным алкоголем, как это сделала одна строительная компания. В подарок Ксюше оттуда привезли две бутылки французского шампанского.

Стоит такая бутылка примерно 370 евро. Именно этот вызревающий не менее шести лет в погребах напиток полюбился русскому императору Александру II. Ну а Собчак чем хуже? Разумеется, она похвасталась подарком перед посетителями своей страницы в социальной сети, подписав кадр: "Увсехкризисаунаскристальчик".

"Интересно, а какое отношение застройщики Москвы имеют к Собчак и чей-то они подарки ей нести должны, она что возглавила Стройнадзор?", "Выпендреж какой-то", "Лучше бы помогли нуждающимся, чем тебе дарили подарки", "Зачем мамаше шампанское в качестве подарка, да и вообще женщине дарить алкоголь, какой бы цены он не складывал, это абсурдно!", "Жрут богатеи, а мы уже третий день хлеба не едим", – пишут фанаты.

И они правы, ведь многие за месяц работы не получают столько, сколько стоит подаренное Ксюше шампанское. Так что хвастаться этим по меньшей мере кажется бестактным и глупым.

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