Экстрасенс Илона Калдре предупреждает женщин: в 2017 году следите за своими мужьями (видео)

По словам Илоны, в этом году стоит сохранять бдительность, но и не терять благоразумности. Ясновидящая также рассказала, в каком наряде лучше встречать год Огненного петуха.
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Эстонская ясновидящая Илона Калдре рассказала, чего нам стоит ожидать от 2017 года, передает Elu24.
По словам Илоны, в этом году стоит сохранять бдительность, но и не терять благоразумности. Ясновидящая также рассказала, в каком наряде лучше встречать год Огненного петуха.
Смотрите видео!
ЭКСКЛЮЗИВ!
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С наступающим!
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