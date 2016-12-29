Плачевный прогноз: в январе будет много смертей

Австралийские исследователи проанализировали статистику смертности и оценили влияние тех рисков, с которыми связан уход людей из жизни. Они установили, что рождественские и новогодние празднования представляют собой целый комплекс причинно-следственных факторов преждевременной смерти.

В частности, по словам медиков, существует корреляция между периодом новогодних торжеств и ростом случаев сердечных патологий.

«Стрессы, недоступность больниц в праздники, злоупотребление жирной пищей и алкоголем, которое отражается на пищеварении и нервной системе – все это приводит к тому, что в Новой Зеландии в период Рождества на 4,2% повышается количество смертей из-за проблем с сердцем», - отметили ученые.

Также специалисты считают, что высокий риск умереть в январе связан с действием на организм плохой погоды, снижением активности иммунной системы в этот период.

Еще один серьезный фактор, говорят врачи, заключается в ослаблении защитных функций психики. Для многих людей декабрь становится месяцем надежд, когда в преддверии праздников откладываются негативные мысли о будущем и возникает оптимистичное ощущение, что в новом году все наладится. Однако январь все же «берет свое», и наплыв проблем, отложенных из-за праздничных дней, может стать серьезным ударом по нервной системе, констатируют ученые.