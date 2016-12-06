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Еще не поздно узнать: гороскоп подарков на 2017 год для разных знаков Зодиака

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Символ наступающего года – Огненный Петух. Это сильная, яркая и задиристая птица. Как выбрать презент на Новый год, чтобы он не только пришелся человеку по душе, но и привлек удачу и подарил благосклонность забияки Петуха?

Овен

Для упрямых и настойчивых Овнов год сложится очень удачно. Огненный Петух возьмет этих людей под свое крыло. Их ожидает карьерный рост и увеличение дохода. Идеальными подарками для Овнов станут небольшие оригинальные и очень качественные вещи: необычная фляжка, дорогой ежедневник, кожаное портмоне или портфель. Яркий галстук или шелковый платок также не оставят представителей знака равнодушными.

Телец

В 2017 году от Огненного Петуха Тельцы получат свой самый заветный подарок – обилие работы. И размер оплаты труда заметно возрастет, поскольку трудолюбие и упорство Тельцов будет замечено и оценено по заслугам. Подарки для представителей этого знака нужно выбирать скромные на вид и практичные. Их очень обрадуют электронные наручные часы со множеством функций или современные гаджеты (не самые дорогие, но обязательно от известного бренда).

Близнецы

А вот для противоречивых по натуре Близнецов следующий год сложится не лучшим образом. Они часто будут упускать шансы из-за неспособности быстро принимать решения. Поэтому поддержка Огненного Петуха им очень понадобится. Задобрить его можно, преподнеся Близнецам амулет из камня хризопраза. Талисман привлечет к деньги и нужных людей. Также подойдут яркие аксессуары или необычный алкогольный напиток в подарочной упаковке.

Рак

Весь следующий год представители знака проведут отбиваясь от придирок начальства, козней коллег и атак конкурентов. Это будет не их время. Чтобы не тратить силы напрасно на завоевание недоступных пока высот, Ракам придется сконцентрироваться на учебе и повышении профессионализма. И подарки им нужно преподносить соответственные: обучающие книги и программы, сертификаты на посещение тренингов, цифровые устройства (смартфоны, планшеты, КПК).

Лев

Для благородных Львов наступит время охоты. К их ногам падут до сих пор непокоренные вершины в карьере, бизнесе и любви. Однако не всем успехи этих эгоцентричных хищников придутся по душе. Зависти и злобы у них за спиной станет больше. Поэтому подарки Львам должны служить налаживанию отношений и укреплению командного духа. Это может быть снаряжение для организации пикников, мангал или большой чайный набор.

Дева

В будущем году финансовая сфера для представителей знака будет приоритетной. Огненный Петух подарит рациональным и практичным Девам шанс не только сохранить, но и ощутимо увеличить свои сбережения. Подарки, ассоциирующиеся с деньгами, доставят им максимум удовольствия. На Новый год им можно преподнести вместительное портмоне, подарочные монеты, слитки драгоценных металлов. Или просто наличные.

Весы

А вот уравновешенным, избегающим дискомфорта Весам понадобится помощь. Огненный Петух станет благоволить лишь активным и напористым представителям знака. Обрести уверенность, повысить самооценку, завязать новые полезные знакомства – вот задачи для Весов на следующий год. В этом им поможет абонемент в спортзал или оплаченное посещение имидж-студии. С огромным удовольствием они примут дорогую парфюмерию, модную одежду или оригинальные аксессуары.

Скорпион

Огненный Петух внесет в жизнь многоликих Скорпионов перемены. Дарует им силы изменить себя в лучшую сторону. Поможет начать собственное дело, найти высокооплачиваемую работу, создать семью. Энергии представителям знака не занимать, да и воображение у них богатое. Тривиальные подарки для них скучны. Скорпионы предпочитают вещи интригующие, подчеркивающие их незаурядность. Они оценят коллекционные предметы и дизайнерские вещи. Будут рады редким алкогольным напиткам.

Стрелец

Неутомимые Стрельцы в наступающем году будут, как говорится, на коне. Их активность и общительность придутся Петуху по душе. Поэтому жизнь представителей знака наполнится командировками, переездами и путешествиями. Преподносить им подарки – дело благодарное. Стрельцы принимают их искренне и с огромной радостью. Они обожают технологичные вещи, делающие жизнь более комфортной. Им можно дарить GPS-навигаторы и полезные гаджеты.

Козерог

2017 год станет для упорных Козерогов периодом поиска гармонии. Из-за успехов в профессиональной сфере и бизнесе представителям знака некогда будет заниматься личной жизнью. Поэтому им придется совмещать покорение новых вершин и сохранение семейного благополучия. В качестве подарка Козероги предпочитают вещи статусные и полезные одновременно. Они будут очень довольны фирменной спортивной одеждой и обувью. С удовольствием примут в подарок билеты на концерт или дорогую кожгалантерею.

Водолей

Удивление и восхищение – такие эмоции непоседы Водолеи будут вызывать в наступающем году у коллег и конкурентов. Любознательность и открытость станут главными слагаемыми их успеха. Спектр интересов представителей знака невероятно широк, а потому и подарки могут быть любыми. Снаряжение для активного времяпрепровождения (роликовые коньки, санки, сноуборды) вызовет у них восхищение.

Рыбы

Мечтательным Рыбам в 2017 году придется генерировать больше энергии, чтобы поймать ритм Огненного Петуха. Иначе все возможности использует кто-то другой. Но на фоне побед представителям знака будет очень важно вовремя расслабиться и "подзарядиться". Они оценят вещи для релаксации и пополнения энергетических запасов. Идеальным подарком будет сертификат на посещение массажного салона. А кальян или игрушки для снятия стресса вызовут у них удивление и восхищение. 

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