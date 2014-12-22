С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе

Действует с 28 декабря 18:11 по 31 декабря 4:28.

Что надеть?

Благоприятные цвета - коричневый, охра, черный, сине-черный, темно-красный. Гармоничный аромат - хвойный. Камни-обереги - раухтопаз, соколиный, кошачий и тигровый глаз, хризопраз зеленый. Металл - свинец, пишут Рамблер Гороскопы.

Что приготовить?

Желательно питаться свежеприготовленной пищей. Обязательно употреблять продукты, не требующие термической обработки. К примеру, тушеная телятина с картофелем и обязательно салат из свежей моркови, капусты или других овощей.

Как позаботиться о себе?

Это один из лучших дней для воздействия на все участки кожи с целью очищения ее не только от повседневного загрязнения, но и от всевозможных неприятностей, лечение грибковых образований, пигментных пятен и тому подобное. Волосы не следует стричь - плохо растут, а эпиляция как раз уместна. После сегодняшнего маникюра и педикюра структура ногтей улучшается. Не допускайте застойных явлений в опорно-двигательной системе. Утро замечательно начать с зарядки для всех суставов.

Интимный сценарий.

Луна в знаке Козерога, поэтому ждите консервативный секс. Не стоит в эти дни испытывать какие-то новые сексуальные позы, искать разнообразие - это вызовет у вас апатию. Немного романтики и традиционная комфортная поза - вот все, чего вам будет хотеться. И пусть партнер не огорчается из-за вашей эмоциональной заторможенности и некоторой зажатости - суровая Козерожья Луна не располагает к эмоциональной близости.

Чем заняться дома?

Оптимально заняться уходом за домашними питомцами или оказать помощь диким животным, например птицам, белкам, бездомным кошкам и собакам. Дезинфекция больных комнатных растений биопрепаратами или водными настойками лука, чеснока, лимонных корочек...