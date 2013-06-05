Звезда 90-х Евгений Осин влюбился в женщину, которая помогает ему выжить

В августе СМИ писали, что звезда 90-х Евгений Осин, исполнитель хита "Плачет девочка в автомате", экстренно госпитализирован с циррозом печени. Сообщалось также, что артист долгое время имеет проблемы с алкоголем. Однако сам он опроверг информацию о серьезной болезни. Пока однажды не сообщил: "Я умираю!", пишут argumentiru.com.

"Я впал в ситуацию безысходности. Я не бедный человек, у меня до фига чего есть, а женщины и счастья — нет. Дочь не хочет со мной общаться уже два года. Я очень от этого страдаю. Я бы хотел жениться снова, но не могу вешать на себя такой груз, потому что чувствую, что скоро умру", - заявил автор и исполнитель песен Евгений Осин в интервью каналу НТВ.

А на днях журналисты дозвонились до Осина и выяснили, что с ним происходит сейчас.

Артист стал верующим, и познакомился с женщиной - снова влюблен, часто ходит в Храм, недавно записал новый альбом и планирует работать на новогодних корпоративах, сообщает "Собеседник".