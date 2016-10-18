Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Политик Эдгар Сависаар отметил Рождество с размахом на своем хуторе Хундисильма. Фоторепортажем с праздник поделился отстраненный от должности мэра Таллинна Сависаар на своей страничке в Facebook.

Как выяснилось, он провел этот праздничный и волшебный вечер в компании родных и близких. Не обошлось и без Деда Мороза, которому Эдгар Сависаар зачитал стихотворения.

Смотрите фото!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдед морозжизньморозрождествосависаарэдгарэдгар сависаар
смотри!
Эксклюзив!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:53
Врачи борются за жизнь российского режиссера, который пострадал в Таиланде
17:31
С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе
17:09
Звезда 90-х Евгений Осин влюбился в женщину, которая помогает ему выжить
16:49
Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото)
16:30
Астрологи рассказали, что готовит нам 2017 год Петуха
16:29
Фото: дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости
16:11
Фоменко и Ярмольник попали в список врагов России после интеровью на латвийском радио (1)
15:38
Почти догнал Джоли: за время болезни Дима Билан похудел еще больше, фанаты с трудом узнали певца
15:22
Эти кадры заворожили весь мир: в Сети появилось первое видео нового «Аватара»
15:06
Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака Зодиака
14:43
Двухлетний Малахов произвел фурор. Скорее смотрите и вы!
14:36
Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё
14:00
Горькая утрата: знаменитости, которые умерли в 2016 году (2)
13:49
Фото: певица Pink во второй раз стала мамой
13:39
Ученые назвали напиток, вызывающий наименьшее похмелье
13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:18
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку
11:58
Смотри: Рианна в шоке от пикантного фото ее экс-возлюбленного с Джей Ло
Все новости
KrasotkaЦеликом
Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом

Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом

Чего мужчины разных знаков Зодиака не терпят в женщинах

Чего мужчины разных знаков Зодиака не терпят в женщинах

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

17:47
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой
17:31
Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций
17:12
Как правильно хвалить ребенка
17:10
Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой(2)
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154(4)
Фоменко и Ярмольник попали в список врагов России после интеровью на латвийском радио(1)
Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё
Астрологи рассказали, что готовит нам 2017 год Петуха
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

27. дек
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопдекабрьджордж майклжизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees