Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото)

Как выяснилось, он провел этот праздничный и волшебный вечер в компании родных и близких. Не обошлось и без Деда Мороза, которому Эдгар Сависаар зачитал стихотворения.
Смотрите фото!
Политик Эдгар Сависаар отметил Рождество с размахом на своем хуторе Хундисильма. Фоторепортажем с праздник поделился отстраненный от должности мэра Таллинна Сависаар на своей страничке в Facebook.
Как выяснилось, он провел этот праздничный и волшебный вечер в компании родных и близких. Не обошлось и без Деда Мороза, которому Эдгар Сависаар зачитал стихотворения.
Смотрите фото!
ЭКСКЛЮЗИВ!
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С наступающим!
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