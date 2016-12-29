Астрологи рассказали, что готовит нам 2017 год Петуха

Сами китайцы традиционно празднуют Новый год по Лунному календарю (в полночь второго новолуния после дня зимнего солнцестояния), в этом году – 28 января. По другой прогностической китайской системе Ци Мень Дун Цзя Петух начнет заявлять свои права уже с 23 декабря 2016 года, так что особо чувствительные немного раньше ощутят веяние нового времени, пишет horoscopes.

Главные энергетические составляющие года – Иньский Огонь Дин в небесном стволе и Иньский Металл Ю в земной ветви года. Таким образом, конфликтное, преодолевающее взаимодействие двух стихий, начавшееся в прошлом году, продолжается и становится в какой-то степени более определенным, поскольку теперь в земной ветви года нет разбавляющих энергетическую ситуацию скрытых небесных стволов земли и воды. Конечно, это не способствует стабильности и спокойствию. К тому же и Дин, и Ю характеризуются порой некоторой депрессивностью и агрессивностью, что может порождать печальные настроения, неприятие и конфликты.

Энергетически Дин Ю достаточно шаткая плывущая конструкция. Огонь плавит металл, то есть повреждает того, на ком он сидит. Нет гармонии между этими элементами. К тому же огонь Инь и сам по себе нестабилен. Это колеблющееся пламя свечи, способное от малейшего ветерка как потухнуть совсем, так и разгореться до опасных последствий. Помните: «из искры возгорится пламя». Отсюда некоторая тревожность и напряженность, которые будут ощущаться весь год и могут порождать излишне резкие движения. Тем более важно попытаться настроиться на энергии года так, чтобы взять от него все самое лучшее и воспользоваться тем, что само плывет к вам в руки, постараться не допускать ошибок прошлого и не наступать на старые грабли. Помните о том, что положительная природа энергии огня – это все-таки оптимизм, сердечность, жизнерадостность, активность, юмор и смех.

В русском фольклоре есть замечательный и позитивный образ жар-птицы. Окраска этой птицы золотая, и золотая у нее клетка, и клюв, и перья. Чем не Огненный Петух? Жар-птица – это символ удачи, которая достается тому, кто добр сердцем, связан со своими предками, кто совершает ошибки, но все равно идет вперед, преодолевая страхи и сомнения, изменяя себя на пути к прекрасной мечте. Свет божественного сияния облагораживает героя, наделяя его новыми умениями и талантами, и даже меняет его внешне. Поэтому в лучшем личном сценарии правильно настраиваться на преображение и самосовершенствование, а также опыт мистического переживания, потому что сверхъестественного в новом году будет много. И иногда именно «шестое чувство» будет вашим лучшим советчиком и проводником.

Небесный ствол Дин в китайской системе представляет одного из так называемых «непарных», кого-то благородного, обладающего «волшебными» свойствами исправить или облагородить любую ситуацию. Это достаточно мягкие, мобильные, предприимчивые, знающие люди, способные острым глазом увидеть и исправить погрешности и нарушения в деле. Часто это люди, обладающие определенным вкусом, красотой, изысканностью, возвышенным образом мысли. Именно такие персонажи будут играть ведущие роли и во многом определять жизнь социума в 2017 году.