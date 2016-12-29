Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваши импульсивные тенденции и вспыльчивость приведет к множественным расставаниям-примирениям. В конце концов, даже партнер, который любит вас, не будет в состоянии справиться с этим, и вы окажетесь одни.

Телец (20 апреля-21 мая)

Вы обнаружите, что после расставания с кем-то вы готовы заботиться о ком-то новом. И в то время, как ваше сердце будет разбито, уходя от партнера, который сделал вас тем, кем вы являетесь сегодня, вы знаете, что пришло время жить собственной жизнью.

Близнецы (22 мая-21 июня)

Ваше сердце будет цепляется к старой любви, которую вы не в состоянии отпустить. Внешне вы не покажете своей боли, вы будете, как и прежде, веселы и беззаботны. Но ночью вы мысленно возвращаетесь к человеку, который был вашим.

Рак (22 июня-22 июля)

Вам сделает больно тот же человек, чье сердце вы когда-то давно разбили. Ваше эго не сможет принять этого, и вы просто уйдете, когда вами попытаются играть.

Лев (23 июля-22 августа)

Вы собираетесь найти себя в отношениях, где вас не оценили по достоинству, и вам разобьют сердце старания, которые вы вкладываете в человека, который не привык к таким редким личностям, как вы. У вас лучшие намерения, но даже самые хорошие из людей могут дойти до предела.

Дева (23 августа-22 сентября)

Вы сами себе причините боль, не ослабив собственную защиту. У вас есть замечательная черта – быть независимой, но, с другой стороны, из-за этого вам трудно впустить кого-то в свою жизнь. В Новом году вы окажетесь близки к кому-то, но захотите оттолкнуть его.

Весы (23 сентября-22 октября)

Вы неспособны встретить людей на полпути и работать над собой, вместо того, чтобы учить других. Вы ставите себя и своих друзей на первое место, поэтому вам будет трудно, когда вы найдете отношения, нуждающиеся в вашем внимании.

Скорпион (23 октября-22 ноября)

Вы собираетесь разбить свое собственное сердце, причинив боль человеку, который вас любит. Вы потратите большую часть года в попытках вернуть его. Ваша сила и упрямство мешают признаться в своей неправоте. Но когда вы, наконец, осознаете, будет слишком поздно.

Стрелец (23 ноября-21 декабря)

Ваше сердце разобьется после многих случайных связей. Ваше отсутствие эмоций и неспособность доверится одному человеку в конечном итоге оставят вас наедине с собой. Хотя независимость – это неплохо, вы все же столкнетесь с человеком, который изменит вас.

Козерог (22 декабря-20 января)

Ваша неспособность сближаться с людьми и привычка держать их на расстоянии навредят вам в новом году. Многие не знают, как вы чувствительны, но именно из-за этого вы держитесь настороже. Самое сложное – это признать то, что вы отталкиваете тех людей, которые по-настоящему заботятся о вас.

Водолей (21 января-18 февраля)

Ваш сарказм сулит неприятности в новом году. Кроме того, ваша неспособность эмоционально соединиться с людьми и холодность поспособствуют тому, что ваш партнер не поймет, что вы действительно чувствуете. Вы немного в стороне от потребностей других людей и будете этим подавлены.

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Вы собираетесь разбить собственное сердце, полюбив не того партнера и прикладываете слишком много усилий, чтобы завоевать его. Ваша самоотверженность и забота сослужат плохую службу, потому что вы будете дарить их тому, кто не имеет желания поймать вас.