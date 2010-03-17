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Администратор офисного здания в Таллинне психанула и высказала о клиентах всё

Limon.ee
Limon.ee
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Работа в сфере обслуживания, даже в должности администратора, – самое неблагодарное занятие. Этого мнения придерживается администратор столичного офисного здания, которая в конце этого года решила высказать о клиентах всё. Этим достойным мнением женщина поделилась в сообществе Märgatud: TALLINNas.

«Здравствуй, дорогой народ Таллинна!

Сижу я здесь на работе, администратор в офисном здании. Прихожу на работу с улыбкой на лице, сонная, но с хорошим настроением, ведь мне нравится моя работа. Я довольна своей жизнью и у меня нет проблем. В здание заходят многие люди, в том числе и работники. Приветствую всех и прощаюсь с ними с искренней улыбкой на лице, но каждый второй мне на это НИЧЕГО НЕ ОТВЕЧАЕТ, проходит мимо так, как будто меня и нет. Но самое популярное – человек с недоумением смотрит на меня и, наверное, думает: «что ты тут скалишься со своим хорошим настроением». Иногда человек отвечает «здравствуйте» и «до свидания» так, будто его пытают. После такого отношения у меня пропадает всякое желание здороваться с жителями Таллинна. Но дело не в моем настроении или нежелании приветствовать работников Таллинна, я просто прошу людей хотя бы нормально здороваться и пытаться улыбаться, поскольку администраторы/коллеги/сотрудники регистрации не виноваты в твоем дурном настроении и проблемах дома/на работе и так далее. Мы такие же люди как и ты, только с хорошим настроением (в больших фирмах без улыбки на работе нельзя – служебная этика).

Удачного и улыбчивого нового года!»

Что вы думаете по этому поводу? Ждем ваших мнений в комментариях!

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