Limon.ee со ссылкой на ТСН.uа вспомнил, с кем мир был вынужден попрощаться в течение этих 12 месяцев.

Дэвид Боуи

Рак унес жизнь известного певца Дэвида Боуи 10-го января 2016 года. Легендарного музыканта не стало в возрасте 69 лет. В течение карьеры его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров, а в 2003 году он был вторым после Пола Маккартни самым богатым музыкантом Великобритании.

Алан Рикман

Исполнитель роли профессора Снейпа из "Гарри Поттера" ушел из жизни 14-го января 2016 после длительной борьбы с онкозаболеванием. Алан Рикман был одним из самых популярных актеров последних 30 лет: в его творческом багаже десятки ролей и сотрудничество с Джульет Стивенсон и Кейт Уинслетт.

Рене Анжелил

Муж всемирно известной канадской певицы Селин Дион Рене Анжелил умер после продолжительной борьбы с раком горла. Эту новость обнародовали 15-го января. Для исполнительницы смерть любимого стала тяжелым ударом: на панихиде по нему Селин не сдержала слез, а впоследствии – посвятила своему мужу и менеджеру одновременно проницательный кавер. Брак звезд продлился 22 года и подарил им троих детей.

Принс

Смерть легандарного Принса всколыхнула музыкальный мир в апреле 2016-го. Королю ритм-энд-блюза было 57 лет. Среди причин трагедии называли самоубийство и передозировку опиатами, хотя эта информация является неподтвержденной.

Известно, что знаменитость за день до смерти должен был встретиться с врачом-наркологом Хоральдом Корнфельдом.

Поклонники со всего мира выражали глубокую печаль относительно потери, а звездные коллеги артиста массово не верили тому, что произошло. К слову, недавно в Сети появилась ранее неизвестная песня покойного Принса.

Антон Ельчин

Голливудская звезда с русскими корнями Антон Ельчин погиб 19 июня 2016 года под колесами собственного авто. Тело актера из "Звездного пути" обнаружили в гараже его дома в Калифорнии, зажатым между машиной и огромной почтовым ящиком.

Расследование трагедии продолжается – мать и отец Антона хотели получить неустойку за "насильственную смерть сына через значительные дефекты" в его конструкции Jeep Grand Cheroke, но автодилер открестился от обвинений в свой адрес. В Fiat Chrysler уверены, что Ельчин внес изменения в конструкцию автомобиля и неправильно его эксплуатировал.

Джин Уайлдер

Звезда комедии "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" Джин Уайлдер умер от осложнений болезни Альцгеймера в собственном доме.

О трагическом известии стало известно 30-го августа 2016-го года. Актер запомнился своими яркими ролями, в частности, в комедии Мэла Брукса "Продюсеры" (1968), а за участие в фильме "Сверкающие седла" (1974) Уайлдер был номинирован на "Оскар".

Соня Рикель

Легенда мировой моды Соня Рикель умерла в возрасте 86 лет. О печальном событии сообщила дочь модельера 25-го августа. В течение 15 лет Рикель боролась с болезнью Паркинсона. На сегодня модный дом "королевы трикотажа", как называют Рикель, насчитывает более 400 магазинов во всем мире. Звезда модельного бизнеса одевала много знаменитостей, в частности, Бриджит Бардо, Катрин Денев и Одри Хепберн.

Леонард Коэн

В ноябре стало известно о смерти известного канадского поэта, композитора и музыканта Леонарда Коэна. Звезде было 82 года. За свою длительную карьеру он издал более десяти книг – поэтических сборников и романов, записал почти два десятка студийных альбомов. Леонард был кавалером Национального ордена Квебека, лауреатом премий Грэмми, принцессы Астурийской и "Джуно", член Зала славы рок-н-ролла.

Рик Парфитт

В конце декабря, а именно 24-го, стало известно о смерти гитариста группы Status Quo Рика Парфитта. Звезда ушел из жизни в возрасте 68 лет после госпитализации. Музыкант умер от тяжелой инфекции: виртуоз травмировал плечо, вследствие чего произошли осложнения. К слову, в 2017-м году артист планировал представить на суд публики свой альбом, поскольку размышлял над уходом из британской рок-группы.

Джордж Майкл

Внезапная смерть легендарного Джорджа Майкла в день Рождества стала настоящим шоком конца года. Артисту было всего 53 года, а вероятной причиной трагедии называют сердечную недостаточность. Впрочем, семья просит уважать приватность их жизни и ограничить вмешательство в нее. Певец был настоящим символом эпохи, а его Last Christmas, Jesus to a Child и десятки других хитов навсегда останутся в памяти многочисленных фанатов со всего мира.

Александра Завьялова

Наибольшую известность Завьяловой принесла картина «Тени исчезают в полдень» 1971 года. Несмотря на популярность ленты, режиссеры не приглашали актрису в «громкие» фильмы, и она не работала в крупных проектах более 20 лет. В это время Завьялова боролась с депрессией и несколько раз лечилась в психиатрической больнице.

Завьялова не дожила два дня до восьмидесятилетия. Несмотря на возраст, актриса скончалась вовсе не из-за состояния здоровья. В ходе следствия выяснилось, что к гибели женщины причастен ее сын Петр. Молодой человек расправился с матерью, будучи пьяным. На эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» присутствовали бывшие коллеги актрисы, журналисты,а также внук актрисы Дмитрий, сын ее старшей дочери,который рассказал, что его некогда знаменитая бабушка до последнего хотела помочь Петру, страдающему алкоголизмом.

Наталья Крачковская

Крачковская — советская и российская актриса театра и кино, известная по фильмам «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Будьте моим мужем», «Не может быть!», «Покровские ворота». Ее карьера длилась более 40 лет. Наталья Леонидовна была госпитализирована 27 февраля с диагнозом инфаркт миокарда. Состояние артистки оценивалось как тяжелое, медики делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Крачковскую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но у нее наблюдалось большое количество сопутствующих заболеваний.

Людмила Иванова

Актриса скончалась на 84-м году жизни. Еще в конце сентября Иванова была доставлена в больницу. Артистка страдала сахарным диабетом, и ей была сделана операция, но спасти ее так и не удалось. За свою карьеру Людмила Иванова сыграла более 80 ролей в кино.

Зрителям актриса запомнилась больше всего благодаря роли Шурочки в картине Эльдара Рязанова «Служебный роман». Также известность ей принесли и роли в «Приключениях Петрова и Васечкина», «Денискиных рассказах» и «Самой обаятельной и привлекательной».

Олег Попов

2 ноября в Ростове-на-Дону на 87-м году ушел из жизни любимый клоун страны Олег Попов. Народный артист СССР до последнего дня выступал в цирке — зимой 2016 года он отправился на гастроли по России. В Ростов-на-Дону Попов приехал с премьерой нового шоу «Пусть всегда будет солнце!» и успел дать два представления из запланированных пятнадцати. Смерть Олега Константиновича была внезапной, он скончался в гостинице ростовского цирка.

Мстислав Запашный

"В клетку надо не только войти, еще и выйти из нее желательно", — говорил знаменитый дрессировщик. Он делал на манеже то, чего до него не делал никто. Придумал аттракцион, где в одной клетке свел слонов и тигров. Глава целой династии, он воспитал сотни артистов.

Владимир Зельдин

Старейший актер в мире и легендарный "учитель танцев" Владимир Зельдин и вправду всех нас научил очень простым и вечным истинам. Оптимизму, когда на съемках в войну глаза были красны от слез. Энергии — на сцене даже в 101! Верности профессии и чести — истинный рыцарь эпохи. Улыбаться, шутить и танцевать — кажется, лучезарный пастух Мусаиб Гатуев будет вечно.

Валерия Заклунная

Надменная красавица Глаша из легендарного "Места встречи изменить нельзя". Ее талант называли "заразительным". До последнего она выходила на сцену киевского Театра русской драмы имени Леси Украинки, в котором служила 50 лет.