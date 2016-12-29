Ученые назвали напиток, вызывающий наименьшее похмелье

Употребление пива снижает симптомы похмелья, как установили немецкие ученые. Содержащийся в этом напитке хмель ослабляет эффект больших доз алкоголя на печень. Хмель сокращает производство токсинов и вредных жиров в печени, которые могут появиться под воздействием других алкогольных напитков. Исследование позволяет предположить, что новогодний банкет, в котором акцент делается именно на пиво, а не на другие алкогольные напитки, будет переноситься организмом значительно лучше, пишет Medikforum.ru.

"Употребление ферментированных алкогольных напитков может быть мене вредным для организма, чем употребление крепких напитков, - говорят исследователи из Friedrich Schiller University. - Наша информация свидетельствует, что полезный эффект пива в данном случае обеспечивается хмелем".

Ученые давали лабораторным мышам специально сваренное пиво без хмеля, тот же напиток с хмелем и чистый алкоголь. Грызуны в контрольной группе получали подслащенную воду. Затем оценивалось воздействие всех напитков на печень, кровь и тонкий кишечник в течение 12 часов после их употребления.

Оказалось, что получавшие пиво с хмелем мыши имели минимальное количество жира в печени, что усиливало их способность избавляться от токсинов и снижать симптомы похмелья. Их печень также демонстрировала меньший уровень воспалений, а в крови отмечалось снижение молекул под названием синтазы оксида азота, которые вызывают характерные похмельные ощущения в виде головных болей.