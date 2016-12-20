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У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка

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У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова была возлюбленная - россиянка. Сейчас эта женщина в Москве. Следователи уже допросили подругу Мевлюта Алтынташа.

Газета Hurriyet пишет, что у убийцы российского дипломата был роман с гражданкой России, проживающей некоторое время в Анкаре.  Россиянка уехала из Турции до покушения на Карлова. На допросе женщина подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем, - сообщает РИА Новости.

По факту убийства дипломата Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Преступление расследует группа из российских и турецких специалистов.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Преступник был убит местными силами безопасности.

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