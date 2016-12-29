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Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)

Limon.ee
Limon.ee
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Одна их самых ярких участниц "Дома-2" Маргарита Керн стала участницей скандального шоу "Говорим и показываем". Она вложила в свою внешность колоссальное количество денег, но уверена, что ее любят за ее внутренний мир.

Рита Керн стала самой скандальной персоной "Дома-2", когда была на Сейшелах: она прогуливалась по пляжу голой, выкладывала в Сеть неприличные фото своей "Кардашян", пишут argumentiru.com.

На днях она выступила в шоу "Говорим и показываем", темой которого стала "В миллионах по горло". Девушка рассказала, что ей сделали неудачную пластику губ, ввели не тот препарат, и чтобы исправить работу горе-хирурга, пришлось потратить 8 млн рублей (около 114 тысяч евро).

"Сейчас в моде натуральная красота, и мужчинам не нравится, когда в девушке есть силикон. Но меня любят не за внешность, а скорее всего за внутренний мир", - заявила Рита, рассмешив аудиторию ток-шоу.

Рита Керн - обладательница восьмого размера груди, который получила благодаря пластической хирургии. Еще у девушки внушительная "кардашьян": свою пятую точку девушка ежедневно фотографирует и выкладывает в Инстаграм, называя ее "орешком".

У Маргариты восьмой размер груди, но она заявила, что хочет еще увеличить ее на размер. Леонид Закошанский - ведущий шоу, не мог оторвать глаз от девушки.

Видео смотрите ниже, а фото новых губ найдете ЗДЕСЬ!

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