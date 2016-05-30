Ольга написала: «Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги кроме тебя самого».
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
29. Декабрь 2016 12:36
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Ольга Бузова, как и многие люди, подводит итоги уходящего года, тем более, что он оказался для нее переломным, а на днях она официально станет свободной женщиной.