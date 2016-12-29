Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков
С наступающим!

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Для предновогоднего настроения в последние рабочие дни 2016 года мы собрали для вас лучшие праздничные видео со всего мира. Ежегодно компании и рекламные агентства усиленно работают над тем, чтобы передать волшебноую атмосферу и заставить поверить нас в то, что самые смелые желания могут сбыться.

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА (COCA-COLA)

Реклама, ставшая символом главного праздника года, впервые появилась в 1995 году. Зрители в буквальном смысле влюбились в это видео, а заглавная композиция превратилась в одну из самых популярных рождественских песен. В России видео дали название «Праздник к нам приходит»

ОН СУЩЕСТВУЕТ (M&M’S)

Классика новогодней рекламы, которая не устаревает с годами. Милый и яркий ролик, раскрывающий всю правду о том, кто оставляет подарки под елкой. В роли детективов выступают Желтый и Красный, на протяжении многих лет являющиеся главными героями рекламных кампаний M&M’s. В первый раз это видео показали в 1998 году.

ЧУДО-СНЕГОВИК (CINEPLEX)

Что будет, если снеговик, которого был слеплен одним морозным днем, вдруг оживет и начнет поражать окружающих сверхспособностями? Но с приходом весны лучшему другу героев ролика приходится несладко, и семья решает продлить ему жизнь, поместив в холодильник. А с наступлением зимы он снова начинает дышать полной грудью и радовать всех душевными показами трогательных картин.

ФРАНКЕНШТЕЙН (APPLE)

Новый год – время, когда нужно объединяться и прощать все обиды. Даже Франкенштейн мечтает провести праздник вместе с другими людьми, но поначалу те не принимают его. Однако благодаря маленькой девочке, разглядевшей в монстре хорошего человека, ситуация коренным образом меняется. Общество наконец-то принимает Франкенштейна, искренне тронутого теплым приемом.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК (COCA-COLA)

Шесть реальных историй людей, кому подарили действительно неожиданные подарки на Новый год. Так, девушка получает предложение руки и сердца, молодой человек знакомится с отцом, бывший военный встречает сослуживца, а женщина узнает о том, что скоро станет бабушкой. Разумеется, в каждом из этих случаев «засветилась» бутылка сладкого напитка с различными надписями.

МИССИС САНТА-КЛАУС (M&S)

Кто сказал, что Санта-Клаус обязательно должен быть мужчиной? Иногда подарки детям дарит его элегантная жена, которая передвигается на сверхскоростном вертолете и носит модный красный плащ. Миссис Клаус не чужды человеческие слабости, так, например, она может позволить себе отведать чужие десерты. А еще она искренне любит делать другим приятные сюрпризы.

ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ЭДРИАНОМ БРОУДИ (H&M)

Звезда фильма «Пианист» и обладатель «Оскара» Эдриан Броуди сыграл главную роль в короткометражном фильме режиссера Уэса Андерсона, снявшего «Отель «Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны». Знаменитый артист предстал в образе кондуктора поезда, пассажиры которого едут на каникулы домой и с нетерпением ждут встречи с родными и близкими.

ПЕРЕМИРИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ (SAINSBURY)

Встреча Нового года – это особенное время, когда можно и нужно мириться. Именно так решили поступить солдаты двух враждующих армий, сложившие оружие ради того, чтобы поделиться праздничными историями. Ролик основан на реальных событиях: в 1914 году британские и немецкие солдаты временно прекратили боевые действия в связи с наступлением католического Рождества. Реклама, быстро ставшая вирусной, представляет из себя вольную интерпретацию реальных исторических фактов.

ИСКУССТВО РОЖДЕСТВА (M&S)

Стильное короткое видео должно прийтись по вкусу поклонникам современного искусства и глянцевых журналов. В нем коротко изложены все непременные составляющие встречи Нового года – долгая подготовка, удивление от неожиданных подарков, вкусные блюда, праздничные наряды и, конечно же, специальные выпуски телепрограмм.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ (COCA-COLA)

Лицом недавнего новогоднего ролика Coca-Cola стал певец Дима Билан, исполнивший композицию «Праздник к нам приходит». В работе над роликом также принял участие северный олень Рудольф, в короткие сроки ставший любимцем всей съемочной команды. К слову, ранее знаменитый праздничный хит, в оригинале называющийся «Holidays are coming», исполняли Марк Тишман и Корнелия Манго, Иван Дорн, Андрей Гризли и Елка.

РОЖДЕСТВО НА УЛИЦАХ (ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ)

В Новый год могут случаться чудеса, но только если в них действительно верить. В этом красочном ролике сыграли Катерина Шпица и Александр Петров. По сюжету видео молодой человек дарит своей девушке роскошный подарок. Он погружает избранницу в настоящую волшебную сказку, в которой девушка играет главную роль. Пользователи соцсетей одобрительно приняли этот ролик и нашли, что он ничем не уступает зарубежным аналогам.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгодновыйновый годроликисказка
Эксклюзив!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:18
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку
11:58
Смотри: Рианна в шоке от пикантного фото ее экс-возлюбленного с Джей Ло
11:44
Стас Пьеха вспомнил о чувствах к бывшей жене
11:42
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154 (4)
10:57
Врачи выяснили, как можно смешивать спиртное
10:46
Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!
10:22
Обнародовано тайное послание Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу (1)
10:01
Последнее новолуние 2016-го: будьте предельно внимательны сегодня!
09:30
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой (1)
09:15
Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака
07:25
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери
20:00
Что нужно сделать, чтобы секс в 2017 году стал еще лучше
19:39
Француженка обручилась с роботом
17:53
Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами
17:30
Мужская комната страхов: из-за чего бывает неблагоприятная для эрекции «погода»
17:07
Вы готовы выиграть ВИП-билеты на «Танцевальный рай», где выступит группа VIRUS? Жмите скорее, игра уже идет!
16:55
Трепещите! Первый Балтийский канал готовит для вас в новогоднюю ночь море сюрпризов
Все новости
KrasotkaЦеликом
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Француженка обручилась с роботом

Француженка обручилась с роботом

Террин из свинины на Новый год

Террин из свинины на Новый год

13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
12:46
Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год
12:19
Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой(1)
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154(4)
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери
Обнародовано тайное послание Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу(1)
Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

27. дек
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопдекабрьденьгиджордж майклжизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотриталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees