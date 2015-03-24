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Стас Пьеха вспомнил о чувствах к бывшей жене

Limon.ee
Limon.ee
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Российский артист подробно рассказал, как у него складывались отношения с Наталией. Некоторое время назад Стас Пьеха расстался с супругой, потому что понял, что так и не смог совпасть с ней во взглядах на жизнь. К тому же, певец очень устал отдавать себя семейной жизни, пишет Starhit.ru.

В июне этого года всех шокировало признание Стаса Пьехи о том, что он развелся с супругой Наталией Горчаковой, с которой они поженились около двух лет назад. Многие обвинили артиста в том, что он ушел и бросил жену с ребенком. В браке у Пьехи родился сын Петя. Стаса настолько задели высказывания журналистов и пользователей соцсетей, что он публично оправдался. Экс-участник «Фабрики звезд» отметил, что содержит семью, несмотря на то, что не живет с ними вместе. В программе «Наедине со всеми» певец откровенно заговорил об отношениях с Наташей и вспомнил, почему решил жениться. Стас Пьеха: «Я полностью содержу жену с сыном!»

Стас признался, что ему с самого детства не хватало любви. Он так и не смог понять, как именно выражается это чувство. В один из тяжелых периодов жизни Пьеха вернулся с гастролей весь больной и уставший. По словам артиста, у него тогда было нервное расстройство. Друзья посоветовали ему перестать постоянно накручивать себя и сказали, что молодому человеку следует завести семью. Их пожелание сбылось буквально через несколько месяцев. 

Встреча с будущей супругой Натальей произошла в больнице. Как вспоминает Пьеха, он лечил спазмы в голове, а она – спину. Постепенно они сблизились, начали встречаться, а в октябре 2014 года поженились.

«Нам было первое время хорошо, тепло вместе, но я не знаю, что такое любовь. У меня нет формулировки. Люблю – это, значит, отдаю. Я вот первое время отдавал, но потом пелена сошла и стала оголяться натура. И наши человеческие различия стали сильно видны в какой-то момент. Нужно было честно себе признаться, что продолжать так невозможно», - рассказал Пьеха.

Тем не менее, по словам Стаса, они расстались с Наташей друзьями. Мужчина часто навещает сына, так как они живут рядом. «Пока что у него тот возраст, мне тяжело с ним взаимодействовать. Он мало говорит, и много делает. Но скоро придет тот возраст, когда я смогу его взять за руку, разговаривать с ним и показывать что-то», - объяснил певец. 

К слову, сам Стас также рос без отца, поэтому никогда не думал, что его семью ждет та же судьба. Однако, по словам артиста, его история полностью отличается. Он регулярно не виделся с родным папой. Именно поэтому Пьеха считает, что Пете повезло гораздо больше.

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