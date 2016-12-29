Своими мыслями с многочисленными подписчиками Юрий Лоза поделился на своей официальной страничке в Facebook. С самого начала артист дал понять, что с большим сомнением относится к версиям, которые муссируются в СМИ.

"Тема крушения самолета потихоньку уходит с первых полос, но поиски продолжаются – дознователи, скорее всего, ищут формулировку, которая убедит российскую общественность в том, что пилот в очередной раз "перепутал педали и вместо газа нажал на тормоз". Вот уже и "свидетеля" подобрали, который якобы видел, как самолетом неправильно управляли. Опять же на бортовом самописце ничего вразумительного "не оказалось", причем, как-то уж очень кстати в кабине прозвучало слово "закрылки", а это позволит утверждать, что их забыли выпустить или убрать вовремя", – начал свое размышление Лоза.

Далее артист буквально по пунктам описал свое видение ситуации. В частности, как предположил Юрий, "если это не теракт", то всему виной банальная халатность. а) Два года назад во время планового ремонта вместо дорогих штатных деталей были установлены дешевые "левые". Это сразу сделало самолет потенциально аварийным, как и большинство старых самолетов. б) Хотя никакой необходимости не было, борт дозаправили именно в Сочи, чтобы закачать в него имевшуюся там в загашнике "разбодяженную" горючку, которую в новые современные самолеты, скорее всего, не зальешь – датчики контроля топлива не позволят", – поделился предположениями певец.

Затем артист так объяснил крюк, который сделал Ту-154: "в) По прямой "тушка" еще с горем пополам высоту набрала бы, но турки нам это запретили, не давая пролетать над своей территорией. Пришлось во время взлета уходить вправо, а для этого маневра нужна тяга, которой в самый нужный момент не оказалось (см. пункты "а" и "б")".

Лоза включил в свои размышления и человеческий фактор, но не тот, о котором все подумали. "г) Военная комиссия, расследующая катастрофу, состоит исключительно из "своих", поэтому ищется "стрелочник", на которого можно все свалить".

Юрий не забыл упомянуть и пилота воздушного судна, потерпевшего крушение. "д) Так как пилотом был лётчик высочайшего класса, уже сажавший аварийные самолеты в экстремальных условиях, к тому же трезвый и только что взлетавший с аэродрома в Москве, комиссии нужно придумать "вескую причину", по которой он якобы совершил фатальную ошибку", – отметил певец.

В заключение Лоза подвел черту под своими предположениями, подчеркнув, что он выразил свое мнение. "Остается ждать результатов. Если выводы дотошных следователей окажутся другими, возьму свои слова обратно", – завершил Юрий Лоза.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя две минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, выживших нет.