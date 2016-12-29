Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-1541

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Юрий Лоза дотошно проанализировал трагедию, случившуюся с российским самолетом Ту-154. Певец обнаружил странности в катастрофе.

Своими мыслями с многочисленными подписчиками Юрий Лоза поделился на своей официальной страничке в Facebook. С самого начала артист дал понять, что с большим сомнением относится к версиям, которые муссируются в СМИ.

"Тема крушения самолета потихоньку уходит с первых полос, но поиски продолжаются – дознователи, скорее всего, ищут формулировку, которая убедит российскую общественность в том, что пилот в очередной раз "перепутал педали и вместо газа нажал на тормоз". Вот уже и "свидетеля" подобрали, который якобы видел, как самолетом неправильно управляли. Опять же на бортовом самописце ничего вразумительного "не оказалось", причем, как-то уж очень кстати в кабине прозвучало слово "закрылки", а это позволит утверждать, что их забыли выпустить или убрать вовремя", – начал свое размышление Лоза.

Далее артист буквально по пунктам описал свое видение ситуации. В частности, как предположил Юрий, "если это не теракт", то всему виной банальная халатность. а) Два года назад во время планового ремонта вместо дорогих штатных деталей были установлены дешевые "левые". Это сразу сделало самолет потенциально аварийным, как и большинство старых самолетов. б) Хотя никакой необходимости не было, борт дозаправили именно в Сочи, чтобы закачать в него имевшуюся там в загашнике "разбодяженную" горючку, которую в новые современные самолеты, скорее всего, не зальешь – датчики контроля топлива не позволят", – поделился предположениями певец.

Затем артист так объяснил крюк, который сделал Ту-154: "в) По прямой "тушка" еще с горем пополам высоту набрала бы, но турки нам это запретили, не давая пролетать над своей территорией. Пришлось во время взлета уходить вправо, а для этого маневра нужна тяга, которой в самый нужный момент не оказалось (см. пункты "а" и "б")".

Лоза включил в свои размышления и человеческий фактор, но не тот, о котором все подумали. "г) Военная комиссия, расследующая катастрофу, состоит исключительно из "своих", поэтому ищется "стрелочник", на которого можно все свалить".

Юрий не забыл упомянуть и пилота воздушного судна, потерпевшего крушение. "д) Так как пилотом был лётчик высочайшего класса, уже сажавший аварийные самолеты в экстремальных условиях, к тому же трезвый и только что взлетавший с аэродрома в Москве, комиссии нужно придумать "вескую причину", по которой он якобы совершил фатальную ошибку", – отметил певец.

В заключение Лоза подвел черту под своими предположениями, подчеркнув, что он выразил свое мнение. "Остается ждать результатов. Если выводы дотошных следователей окажутся другими, возьму свои слова обратно", – завершил Юрий Лоза.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя две минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, выживших нет.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкатастрофапевецроссийскийстранноститу-154
По теме
Божена Рынска сбежала из Москвы

Божена Рынска сбежала из Москвы 1

Блогерша стремительно скрылась после инцидента с портретами погибших журналистов на ее балконе. На Божену Рынску совершено нападение

На Божену Рынску совершено нападение 13

Скандально известная светская львица поплатилась за свои неосторожные слова о погибших в авиакатастрофе репортерах НТВ. Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили

Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили 11

Общественное возмущение по поводу издевательских заявлений Божены Рынской на тему авиакатастрофы Ту-154 получило первый ответ. Его дала главный редактор женского модного журнала SNC Наталия Архангельская на своей странице в Facebook, передают Dni.ru. 
Эксклюзив!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:58
Смотри: Рианна в шоке от пикантного фото ее экс-возлюбленного с Джей Ло
11:44
Стас Пьеха вспомнил о чувствах к бывшей жене
11:42
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154 (1)
10:57
Врачи выяснили, как можно смешивать спиртное
10:46
Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!
10:22
Обнародовано тайное послание Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу
10:01
Последнее новолуние 2016-го: будьте предельно внимательны сегодня!
09:30
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой (1)
09:15
Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака
07:25
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери
20:00
Что нужно сделать, чтобы секс в 2017 году стал еще лучше
19:39
Француженка обручилась с роботом
17:53
Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами
17:30
Мужская комната страхов: из-за чего бывает неблагоприятная для эрекции «погода»
17:07
Вы готовы выиграть ВИП-билеты на «Танцевальный рай», где выступит группа VIRUS? Жмите скорее, игра уже идет!
16:55
Трепещите! Первый Балтийский канал готовит для вас в новогоднюю ночь море сюрпризов
16:40
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП
16:21
Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису (фото)
16:18
Фото: Филипп Киркоров шокировал жуткими розочками на пальто
16:00
Стопроцентная точность! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака зодиака
Все новости
KrasotkaЦеликом
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Француженка обручилась с роботом

Француженка обручилась с роботом

Террин из свинины на Новый год

Террин из свинины на Новый год

28. дек
Галерея: итальянские бренды показали в Таллинне праздничную моду
28. дек
Календарь стрижки волос на январь 2017 года
28. дек
Как приготовить карамелизованные апельсины в шоколаде
28. дек
Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой(1)
Обнародовано тайное послание Фрэнка Синатры к Джорджу Майклу
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(2)
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери
Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

27. дек
Джордж Майкл употреблял наркотики
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопдекабрьджордж майклжизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотриталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees