Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Так, в финале семнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», который прошел в прошлую субботу, Мэрилин Керро снова заняла второе место, уступив победу таинственному Свами Даши. Хоть Мэрилин Керро вида не подала, но наверняка расстроилась такому исходу шоу. Вернется ли эстонская ведьма, любимица телезрителей, вновь на шоу? Суждено ли когда-нибудь Керро получить заветное первое место на «Битве экстрасенсов»? Этими вопросами теперь задаются поклонники Мэрилин.

В то же время в Эстонии гостем канала TV3 стала Кирсти Тиммер – подруга знаменитой эстонской ведьмы. Именно она ездила поддержать Мэрилин Керро на съемках «Битвы экстрасенсов». Кирсти рассказала журналистам телеканала, что интересного узнала для себя на съемках передачи. Также у Кирсти есть свое мнение, почему Мэрилин Керро не становится победительницей популярного российского шоу. Смотрите видео!