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Последнее новолуние 2016-го: будьте предельно внимательны сегодня!

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29 декабря — это важный день лунного календаря. Последнее новолуние в этом году имеет огромное значение для каждого из нас, поэтому к нему стоит отнестись с максимальным вниманием.

Новолуния и полнолуния вызывают землетрясения, усиливают отливы и приливы, а также преображают жизнь каждого человека. К сожалению, каждое новолуние имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Это более благоприятное время, нежели полная Луна, однако и в эти моменты стоит быть предельно осторожными. 29 декабря будет важный день, поскольку этим новолунием практически завершится уходящий 2016 год — последние два дня будут не так важны.

1-й лунный день наступит к обеду в европейской части мира. С утра будет весьма кратковременный период — 30-й лунный день. Это важный момент, который помогает людям определить свои планы и осознать то, насколько они продвинулись к своей мечте. Днем и ближе к вечеру не стоит торопиться начинать новые дела. В этот раз все гораздо проще — не бегите никуда, ведите размеренный образ жизни и старайтесь завершить все то, что позволит вам встретить Новый год спокойно.

«Помогать» Луне 29 декабря будет Козерог. Для новолуния этот знак Зодиака подходит очень хорошо, так что люди, которые пекутся о своем будущем, смогут разрешить множество проблем.

Любовь и отношения 29 декабря

Люди конфликтные не смогут завершить этот год спокойно. Более того, если вы будете решать все свои проблемы и неурядицы руганью и ссорами, то можете очень сильно пожалеть в январе 2017 года. Огненный Петух в восточной философии является знаком, который может позволять использовать красноречие, но только в определенных случаях и без обидных слов.

Не нужны быть альтруистами и вести дипломатичный образ жизни сегодня — будьте собой, но ограничивайте себя в резких высказываниях. Одно неверное слово может породить кучу проблем, от которых невозможно будет избавиться на протяжении долгого времени. Любые отношения с людьми астрологи советуют строить на доверии и на взаимопонимании.

В любви же новолуние в этот раз поможет тем, кто одинок, ведь первые лунные сутки отлично подходят для знакомств. Самыми крепкими будут те отношения, которые начнутся со взаимной помощи. Сюда же можно отнести и дружбу, ибо в этот день можно найти лучшего друга на все времена. Брак сегодня лучше не заключать, но зато можно эффективно спланировать свадьбу на будущий год: составить список гостей, оценить траты и место проведения церемонии.

Если вы познакомитесь сегодня с человеком, который вам нравится, то просто будьте с ним как можно более честными. Постарайтесь раскрыть свой характер и душу.

Деньги, карьера и дела в 1-е лунные сутки

Отложите все важные дела, ибо они могут пройти крайне неудачно. Постарайтесь даже дома ограничить себя только самыми неотложными делами. Это касается в первую очередь бизнеса и работы — деловые встречи лучше тоже перенести. Лучше спланируйте важные дела на будущее. Сегодня решать проблемы стоит только в голове, настраивая себя на успех в будущем.

Разработайте эффективную стратегию на январь и на будущий год. Избегайте решительных действий, чтобы не пожалеть об этом в будущем. Если у вас не будет выбора, то опирайтесь больше на логику, чем на шестое чувство и советы окружающих людей.

В такой день, как сегодня, может повезти людям творческих профессий. Если вы пишете что-то или рисуете, создаете нечто красивое, то пользуйтесь приемами, которые вы уже знаете. Не экспериментируйте, особенно если работа связана с серьезным денежным вознаграждением.

Остерегайтесь покупок и продаж в это новолуние. Козерог и новая Луна заберут у вас денежную удачу, если вы решите что-нибудь купить. Не берите денег в долг — это категорически запрещают астрологи.

Такой день, как сегодня, в лунном календаре отмечается как день воздержания от финансовых операций и рисков любого масштаба.

Здоровье и эмоции в это новолуние

Первый лунный день всегда сильно влияет на голову. Мысли затруднены, чем объясняется трудное принятие правильных решений. Происходит в такие дни обострение болезней, связанных с повышением или понижением давления. Возможны головные боли, мигрени и внезапные ухудшения настроения.

Козерог попытается улучшить ситуацию, но у него вряд ли это получится. В такие дни, как 29 декабря, легко можно заболеть или получить травму, поэтому одевайтесь теплее и избегайте рисков. В такие дни организм не готов к нагрузкам, поэтому не расстраивайтесь по пустякам и не злоупотребляйте физическими упражнениями. Даже секса сегодня астрологи советуют избегать. Больше гуляйте, расслабляйтесь и любите жизнь.

Конечно, ничего плохого не случится, если вы займетесь пробежкой, но лучше сконцентрироваться на делах духовных. Посмотрите легкое кино или займитесь личным хобби, которое так любите, что время пройдет незаметно.

Близится Новый 2017 год Огненного Петуха, который поможет вам перевернуть ваше представление о благоприятном времени. Этот год может стать самым продуктивным за последние пару десятков лет, поэтому упускать такую возможность нельзя. Уже сейчас начните думать о будущем и забудьте о разочарованиях. Удачи вам!

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