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Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой

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Ведущая скандальной программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева известна поклонникам шоу своим резким характером.

На ролике, попавшем недавно в Сеть, Лариса Гузеева дерется с Розой Сябитовой. Драка произошла в стенах Останкино. На ролике, который выложила в своем Instagram Василиса Володина, астролог передачи "Давай поженимся", она вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой идут по коридорам Останкино.

Затем на их пути встает дверь, в которую каждой из ведущей хочется прошмыгнуть первой. Пока Лариса Гузеева и Роза Сябитова пихали и толкали друг друга, Василиса Володина первая пролезла в дверной проем. Смотрите видео!

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