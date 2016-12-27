Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой

На ролике, попавшем недавно в Сеть, Лариса Гузеева дерется с Розой Сябитовой. Драка произошла в стенах Останкино. На ролике, который выложила в своем Instagram Василиса Володина, астролог передачи "Давай поженимся", она вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой идут по коридорам Останкино.

Затем на их пути встает дверь, в которую каждой из ведущей хочется прошмыгнуть первой. Пока Лариса Гузеева и Роза Сябитова пихали и толкали друг друга, Василиса Володина первая пролезла в дверной проем. Смотрите видео!