Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня ты получишь одобрение со стороны руководства. Старайся проявить дисциплинированность и систематичность в подходе к решению сложных вопросов. Тебя ждет конфликтная ситуация с враждебно настроенными коллегами. Во второй половине дня откажись от авантюрных сделок. Неоправданный риск может испортить твою репутацию.

Телец

В первой половине дня старайся принять участие в решении коллективных вопросов. Публичное выступление поможет укрепить твой авторитет. Во второй половине дня коллеги поддержат твои новые идеи. Поговори с руководством о дополнительных привилегиях. Вечером тебе стоит расслабиться перед телевизором и посмотреть веселый фильм.

Близнецы

Утром могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и проблемы с родственниками. Не стоит менять свои рабочие планы из-за мелких сложностей. Во второй половине дня подготовься к важной встрече с влиятельным человеком. От твоего умения убеждать зависит результат переговоров. Вечером старайся не конфликтовать с близкими людьми.

Рак

Сегодня тебе стоит заняться решением финансовых вопросов. Старайся отказаться от своих убеждений и упрямства, действуй рационально. Во второй половине дня тебе стоит провести анализ своих ошибок. Обрати внимание на действия преуспевающих коллег и сделай выводы. Вечером попробуй отвлечься от суеты и уединиться для раздумий.

Лев

В первой половине дня твои амбиции могут стать причиной серьезного конфликта. Помни, что агрессия не решает проблему, а только ее усугубляет. Во второй половине дня наведи порядок на рабочем месте. Ты найдешь важный документ, который давно искала. Вечером откажись от похода в шумные места, проведи время с семьей.

Дева

Утром тебе стоит позаботиться о своей внешности. Будь яркой и сексуальной, это принесет хорошие результаты. Во второй половине дня новые партнеры проявят интерес к развитию твоих идей. Возможно, ты получишь предложение от другого работодателя. Не бойся изменений, они пойдут на пользу.

Весы

Сегодня старайся не вмешиваться в конфликт между коллегами. Тебе нужно отстраниться от происходящего и заняться своими делами. Во второй половине дня решение финансовых вопросов будет затруднено. Не стоит рассчитывать на обещанную помощь руководства. Возьми на себя ответственность за принятие важного решения.

Скорпион

Сегодня удачный день для специалистов в сфере торговли. Прояви настойчивость и жесткость в общении с новыми партнерами. Во второй половине дня будь приветливой и вежливой в диалоге с влиятельным человеком. Ты получишь финансирование для реализации своих идей. Вечером старайся отказаться от употребления крепких спиртных напитков.

Стрелец

В первой половине дня следует навести порядок в рабочих документах. Тебе придется пойти на уступки ради сохранения деловых отношений. Во второй половине дня не стоит вмешиваться в интриги коллег. Сосредоточься на увеличении прибыли и улучшении своих результатов. Вечером тебе нужно обсудить свои проблемы с психологом или близкой подругой.

Козерог

Сегодня тебе придется изменить свои планы. Важная встреча с влиятельным лицом изменит финансовую ситуацию. Во второй половине дня руководство поддержит твою точку зрения. Некоторые коллеги откажутся присоединиться к твоим начинаниям. Свободное время посвяти профилактике хронических заболеваний.

Водолей

Сегодня ты сможешь добиться нужного решения от руководства. Старайся проявить активность и настойчивость, чтобы разрешить ситуацию. Во второй половине дня остерегайся провокаций со стороны конкурентов. Не стоит разочаровываться и останавливаться на достигнутом. Вечером займись наведением порядка на кухне.

Рыбы

В первой половине дня тебе стоит сконцентрироваться на работе с документами. Не оставляй незавершенных дел, доводи начатое до конца. Во второй половине дня постарайся отвлечься от рутинной работы и найти нестандартные пути решения. Партнеры могут подсказать удачную идею, которая принесет выгоду. Свободное время посвяти благоустройству дома.