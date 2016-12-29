Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

У Рейнольдс подозревали сердечный приступ. Позднее TMZ со ссылкой на сына актрисы Тодда сообщил, что Рейнольдс умерла. "Она вместе с Керри", - сказал тот в качестве комментария. Позже сообщения о смерти Рейнольдс подтвердил журнал Variety и другие источники, сообщает Newsru.com.

По сведениям TMZ, "скорую" для 84-летней актрисы вызвали в дом ее сына Тодда Фишера, расположенный в районе Беверли-Хиллс. Перед госпитализацией Дебби обсуждала с родственниками погребальную церемонию Керри Фишер.

Источники утверждают, что Дебби Рейнольдс была не в себе с пятницы - после сообщения о том, что Керри Фишер госпитализировали с инфарктом с рейса авиакомпании United Airlines.