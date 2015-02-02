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Мужская комната страхов: из-за чего бывает неблагоприятная для эрекции «погода»

Limon.ee
Limon.ee
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Подумаешь… сегодня не встал. Тоже мне – проблема вселенского масштаба! Но у некоторых мужчин на эту тему пунктик, и даже сильнейшие теряют адекватность, иные – и вовсе закрываются, пишет Mc.com.ua.

Вместе с эрекцией у мужчины пропадает самоидентификация и вера в себя. Полностью! Теперь он бесполезный, бессмысленный, никому не нужный, и оттого – жалкий.

Тема сексуальных неудач – болезненная до звона в ушах, неприятная и малопонятная. Здесь речь не об импотенции, что является следствием старости, общей утраты здоровья, пристрастия к неправильному образу жизни или слабого либидо. Речь о другом: о частных, непонятных случаях, когда вроде всё ОК, но младший брат чего-то подглючивает.

Возможно, это страшная тайна, но мой личный опыт позволяет говорить об этом статистически: часто это делают женщины. Если она соглашается, но не по причине чистого лучезарного желания, а потому что «ну как-то неудобно отказать», «ну он же хороший», «ну вроде бы пора» и прочее… – пиши пропало.

Вот не встаёт и всё! И может лучший (тактически) – вариант: натянуть штаны и свалить. Но стратегически – он же самый проигрышный, ведь это прямой отказ разобраться в произошедшем.

Почему женщина согласилась, если не хочет? – Вероятно, не хотела обидеть или (что ещё вероятней) вы ей нравитесь, но пока в виде тёплого супчика, а не жаркого вулкана.

Чёрт их разберёт этих женщин! И этот важный факт неплохо бы учитывать.

Эффект «перегрелся» тоже вполне себе насущный. Перегрелся – это когда так долго хотел, что все дрова перегорели и осталась только зола. А зола тлеет, греет, светит, но она – чёрт её дери! – не встаёт.

Переволновался. Этот, наверное, самый популярный: так сильно хотел, что аж ничего не получилось. Ну да – заклинило там всё от эмоционального перенапряжения. Когда так много на кону, и так важно именно не опростоволосился – как раз это и случится.

А потому, что надо подышать, помедитировать, подумать о чём-то другом. А после – поговорить с товарищем, быть может, помириться (а вдруг он обиделся?), ведь нельзя же так: всё время только требовать от него продуктивной работы, а на его интересы – всем плевать.

- Ты меня так подставил в пятницу!

- Я больше не буду.

И правда ведь… не будет.

Бывает неблагоприятная для эрекции «погода». Ну вот, хоть астрологически. Можно конечно размахивать руками и орать, что не веришь в эту ерунду. Тогда – предложите другое объяснение. А если нет – ешьте, что дают.

Например, если на небе как-то странно расположился Марс (планета, что отвечает за все мужские функции), и если вдруг ещё удачно к Плутону и неудачно к Сатурну – хоть кол на голове теши. Или, не дай бог, что он (Марс) вообще стационарный – там даже не шевельнётся ничего.

Так что перестаньте требовать стабильности от переменчивой природы бытия. И винить во всём себя и/или младшего друга. Всё наладится, когда придёт время.

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