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Трепещите! Первый Балтийский канал готовит для вас в новогоднюю ночь море сюрпризов

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По традиции, в эфире Первого Балтийского канала (ПБК) соберутся все звезды, чтобы поздравить с Новым годом даже жителей Эстонии. Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Малахов, Лариса Гузеева, Юлия Меньшова и многие другие встретят и проведут эту праздничную ночь вместе с телезрителями.

В этом году продюсеры «Новогодней ночи на Первом» обещают праздник, в процессе которого невозможно будет усидеть за столом. В передаче будет воссоздана атмосфера программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

Среди зажигательных хитов будет немало премьер. Так, Гарик Сукачев специально для новогодней ночи написал песню – одновременно душевную и заводную. В павильоне «Мосфильма» для номера Сукачева построили декорацию зимнего парка с катком, фонарями, заснеженными дорожками. В ролях задействовали друзей Гарика: Михаила Ефремова с мандаринами, Дмитрия Харатьяна с шампанским, Ивана Охлобыстина, Александра Скляра.

Вера Брежнева выступит в роли обвинителя в самом настоящем зале суда. «Город 312» устроит студенческий карнавал. Валерий Меладзе отправится в космос. Интарас Бусулис сыграет венгерскую свадьбу. Лолита примерит кокошник и сарафан. Группа «Фабрика» утопит зрительный зал в серебристых воздушных шариках. Группа «М-Бэнд» прокатится на ретро-автомобилях.

И, конечно, на новогодней сцене соберутся участники шоу «Голос»! По словам режиссеров шоу, выступление Димы Билана о том, как мысли певца материализуются и оживают, решили оформить в стиле стимпанка. В итоге получился самый сумасшедший номер с самым замысловатым реквизитом (в старой парикмахерской отыскали практически антикварное кресло, к которому прикрепили куполом большую металлическую лампу и несколько шлангов от пылесосов).

Выступление Филиппа Киркорова, как всегда, поразит масштабами, красочными костюмами из эпохи диско 80-х. Ани Лорак выступит дуэтом с Игорем Крутым. А Жасмин – со Львом Лещенко. «Летка-енка», исполненная Иосифом Кобзоном, вытащит из-за новогоднего стола даже тех, кто уже забыл, когда танцевал в последний раз. Будет и Сергей Шнуров, который споет популярные «Лабутены» и в «Питере – пить». Будет и Лепс с финалистами «Голоса». Будет Алла Пугачева, молодая и задорная… Будут – все!

С 31 декабря на 1 января – на Первом Балтийском канале.

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