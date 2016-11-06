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Стопроцентная точность! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака зодиака

Limon.ee
Limon.ee
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Друзья бывают разные: веселые, взбалмошные, добросердечные и понимающие, с которыми легко и приятно общаться. Теперь у вас есть возможность посмотреть на себя со стороны или проверить качества своего друга, в зависимости от его знака зодиака, пишет Soulpost.ru.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы всегда открыты к приключениям.

Телец (20 апреля-21 мая)

Лучший друг в любую погоду.

Близнецы (22 мая-21 июня)

Вас волнует все на свете.

Рак (22 июня-22 июля)

Вы всегда знаете, что неправильно.

Лев (23 июля-22 августа)

Бесконечно щедрый и гордиться всеми.

Дева (23 августа-22 сентября)

Обдумывает и беспокоится обо всем.

Весы (23 сентября-22 октября)

Их зовут в любую компанию.

Скорпион (23 октября-22 ноября)

Магнетическая личность, но сложно понять.

Стрелец (23 ноября-21 декабря)

Он умеет найти ободряющие слова.

Козерог (22 декабрь-20 января)

Всегда ищет повод неожиданно пошутить.

Водолей (21 января-18 февраля)

Невероятно лоялен. Дает честные советы.

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Чистосердечны, доброжелательны, сострадательны и добры.

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