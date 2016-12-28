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Что нужно сделать, чтобы секс в 2017 году стал еще лучше

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Мы все строим планы и мечтаем об исполнении желаний в новом году. Для многих из нас планы останутся такими же, как и в прошлом году: больше физических упражнений, меньше вредной еды, больше секса. Что касается последнего пункта, то здесь важно не количество, а качество. Предлагает несколько советов, которые сделают ваш секс лучше в 2017 году.

Больше прикасайтесь

В то время, как прикосновения и поцелуи очень часты в начале сексуальных отношений, они могут сходить на нет с течением времени. Это может повлиять на вашу половую активность. Прикосновения приносят больше интимности в отношения, а также очень возбуждают женщин. Много поцелуев и ласк ‒ отличный способ оживить сексуальную жизнь, пишет 2017-godu-stal-eshhe-luchshe/" target="_blank">Soultpost.

Избавьтесь от порно

В то время как порно может быть забавным, исследования показывают, что его частый просмотр может привести к снижению ощущений при половых контактах. Проблема состоит в том, что люди забывают, что порно не реально. Порно – это фантазия и она предлагает вещи, которые люди не могут сделать сами, чтобы заинтересовать их. Несмотря на все технологические достижения в области секса много людей по-прежнему недовольны в спальне.

Экспериментируйте

Отказ от порно не означает, что вы должны порно не означает, что вы должны отказаться от новшеств в постели. В 2017 году вы должны сосредоточиться на наслаждении, пробовать новые вещи и замечать, что вам нравится.

Используйте лубрикант

Вместо того, чтобы покупать высокотехнологичные и дорогие секс-игрушки, приобретите качественный лубрикант. Люди считают, что он нужен только в старости или если они не успели достаточно возбудиться, на самом деле лубрикант необходим всегда. Болезненный секс – проблема для обоих партнеров, обычно неприятные ощущения появляются из-за трения пениса о сухие стенки влагалища и это можно исправить с помощью влагалищной смазки.

Воссоединитесь эмоционально

Есть вещи, которые негативно влияют на качество секса и одна из них — проблемы в отношениях, которые не имеют ничего общего с занятиями любовью. Обычно, если пара не занимается сексом, между ними есть эмоциональные конфликты. Выпейте бокал вина, сделайте глубокий вдох и честно расскажите о наболевшем вашему партнеру. Если он не равнодушен к вам, вы найдете решение, которое устроит обоих, и получите возможность наладить отношения.

Не сравнивайте

Одна из психологических ловушек, в которую попадают многие люди, это привычка сравнивать себя с другими или слишком сосредотачиваться на том, каким должен быть секс. Прекратите на себя давить, расслабьтесь и займитесь сногсшибательным сексом. Просто потому, что вы этого хотите, а не потому, что ваши друзья занимаются им 3 раза в неделю и вы с мужем должны столько же.

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