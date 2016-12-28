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Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении «Звездных войн»

Limon.ee
Limon.ee
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Легендарная актриса Кэрри Фишер скончалась вечером минувшего вторника. Как оказалась, она успела выступить в роли Леи Органы в восьмой части "Звездных войн".

Премьера новой части ожидается в 2017 году, но содержание ее для зрителей – загадка. Создатели фильма сохраняют интригу и не балуют поклонников телесаги ни трейлерами, ни фотографиями со съемок.

Кэрри Фишер точно появится в киноленте, так как все сцены с ее участием уже отсняты, сообщает ТАСС. В кинокомпании Lucasfilm рассказали, что съемки восьмого эпизода были завершены прошлым летом. Однако есть и другая новость: правами на "Звездные войны" сегодня обладает кинокомпания Disney, представители которой задумали снять новую, девятую часть. Как сложится судьба героини Фишер?

Фото/Scanpix

В седьмой части "Звездные войны. Пробуждение силы", вышедшей в 2015 году, Кэрри также порадовала зрителей своим появлением. Принцесса недаром по сей день занимает второе место в рейтинге самых популярных героинь Голливуда. Несмотря на 59-летний возраст, Фишер прекрасно справилась с ролью.

Впервые принцесса Лея из "Звездных войн" в исполнении Кэрри Фишер появилась на большом экране в 1977 году, но популярность персонажа и не думает сходить на нет. 60-летняя актриса сыграла десяток других не менее ярких ролей, но зрители по-прежнему помнят ее исключительно как Лею Органу.

Поклонники актрисы не устают гадать, как в итоге поступят в компании Disney. "Убьют" героиню или же найдут замену Фишер? Также пугает другой вариант: если принцессу Лею попытаются создать при помощи компьютерной графики. Впрочем, продюсером девятого фильма станет небезысвестный Колин Треворроу. Он уже не раз заявлял, что испытывает настоящую гордость от предстоящей работы с иконами американского кинематографа. Остается только надеяться,  что Треворроу не испортит картину обилием компьютерных персонажей. Ведь Кэрри Фишер из тех актрис, о которых можно с уверенностью сказать "Незаменима".

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