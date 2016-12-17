Ученик Сергея Пенкина серьезно пострадал в страшной аварии в Таиланде

Представитель Максима Ольга Бубненкова отправила в Dni письмо, в котором рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказался молодой талантливый исполнитель.

"Максим с другом попали в ДТП со смертельным исходом. Друг Максима Роман Мелехин скончался почти сразу в больнице, Максим серьезно пострадал и находится в больнице в Пхукете", – сообщила Ольга.

По словам Бубненковой, Бурматову сделали операцию на ноге. "Но сейчас требуются: послеоперационная реабилитация, лечение головы (не выпускают из страны, пока Макс не будет в стабильном состоянии), дорога домой (предстоит сложная транспортация, так как дольше 10 минут Максим пока сидеть не может)", – перечислила представитель певца.

Местные власти неумолимы и на уступки россиянину не идут. "Пока все моменты этого ужасного происшествия не будут закрыты – домой не выпустят. Суд наложил штраф, который составляет в рублях 400 000. Мы очень надеемся на ВАС! Без ВАС нам не справиться!" – пожаловалась Ольга.

A photo posted by ️МАКСИМ БУРМАТОВ (@burmatov) on Dec 17, 2016 at 2:13am PST

В Таиланде Бурматов остался один на один со своей бедой. "К сожалению, органы, которые должны помогать здесь русским гражданам не особо отзывчивы, каждый день приходится стучаться в закрытые двери", – отметила Бубненкова.

Она уже начала на своей официальной странице "ВКонтакте" сбор денег для пострадавшего.