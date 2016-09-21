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Новый год: восемь мужских дел перед праздником

Limon.ee
Limon.ee
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Даже если до первого января 2017 осталось совсем чуть-чуть, ты успеешь сделать все ниже описанное.

Статья для тех, кто хочет встретить Новый год 2017 достойно и со спокойной душой, пишет Mport.ua.

Поставь цели

Поставь цели на Новый год. Продумай средства их достижения. Каждый день нового года проживай так, чтобы становиться хотя бы на шаг ближе к этим целям.

Поздравь родных и близких

Не ленись. Нет времени / возможности прикупить подарки на Новый год, хотя бы позвони. Не забудь про бабушек и дедушек. Они тоже нуждаются в твоем внимании. Им тоже будет приятно.

Поблагодари

Скажи спасибо уходящему году за все взлеты и паления, за то, что он тебя не убил, не раздавил. Что ты до сих пор целый-живой-здоровый, и даже собираешься проглотить таз оливье, запить его ведром водки, а потом еще и плясать до самого утра. Поблагодари. И близким / друзьям тоже не забудь сказать спасибо — за то, что были рядом: и в трудную, и в счастливую минуты.

Выноси уроки

Помнишь, в предыдущем пункте написали про взлеты и падения. Так вот: выноси уроки, делай выводы. Пусть это станет бесценным опытом, благодаря которому ты больше никогда не будешь ошибаться.

Похвали себя за достижения

Ты трудился в поте лица, вкалывал, словно проклятый. Ты беспокоишься о будущем своем и своих близких. Похвали себя за это. Ты молодец. Ты не терял времени. Делай как минимум так же и в следующем году.

Сделай шаги на встречу приятным переменам

Например, сходи в парикмахерскую, какой-нибудь салон красоты, или купи себе стильный наряд. В общем, побалуй себя, создай праздничное настроение. Новый год так будет веселее.

Раздай долги

У тебя не должно быть никаких хвостов со старого года. Точно так же и с твоими должниками: пусть вернут все.

Избавься от ненужного

Оно занимает много места. Оно отнимает много энергии. Выбрось его. Касается как вещей, так и людей. В Новый год “входи“ со свободными руками.

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