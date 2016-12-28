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Пять средств от похмелья, о которых вы не знали

Limon.ee
Limon.ee
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Скоро праздники, и случиться может всякое. Если вы не уверены, что сможете контролировать количество выпитого в новогоднюю ночь, лучше узнайте заранее, что вам поможет утром 1 января.

У каждого человека наверняка есть свои методы борьбы с похмельем, но и эти варианты могут вам пригодиться. Читайте, что поможет выжить после ночи веселья!

1. Молоко. После чрезмерного количества алкоголя

В организме нарушается обмен веществ и возникает недостаток мелатонина и серотонина, именно поэтому с похмелья у людей отвратительное настроение.

Заранее пополните запас триптофана, отвечающего за выработку этих гормонов, и утро будет добрым. А вот нужная его доза содержится в молоке, а также твороге, арахисе и миндале.

2. Банановый коктейль. На один стакан молока возьмите половинку банана и столовую ложку меда. Перемешайте все ингредиенты в блендере и выпейте. В банане содержится тот же гормон счастья, а медом от похмелья традиционно лечатся американцы. Помимо этого такой коктейль содержит витамины группы В и калий, которые необходимы для восстановления обмена веществ.

3. Бутерброд из черного хлеба с рыбой. Немцы синдромы похмелья глушат бутербродами с рыбой. Это блюдо даже носит специальное название, которое переводится как «утро после пьянки». Овощи маринуют, а затем заворачивают в ломтик сельди. Во время новогодних праздников это очень популярное блюдо.

4. Острая пицца. Жители Финляндии лечат похмелье, как ни странно, острой пиццей. В особенном почете у них пицца с беконом под соусом барбекю или мексиканским соусом.

5. Любимая музыка. Американские ученые уверяют, что синдром похмелья можно побороть, прослушивая любимый трек-лист. Музыка оказывает ослабляющий эффект на почти все типы боли, включая мигрень. Ученые даже утверждают, что по своему воздействию на организм приятные мелодичные звуки могут сравниться с парацетамолом.

Тем не менее лучше предотвратить похмелье, чем потом бороться с его последствиями. Прежде всего – пейте умеренно. Не смешивайте различные виды алкогольных напитков и воздержитесь от коктейлей и крепкого алкоголя. Лучшим решением будет несколько бокалов сухого вина или шампанского брют.

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