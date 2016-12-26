Названа шокирующая причина смерти Джорджа Майкла

Звезда «Голоса» заявил о родстве с умершим Джорджем Майклом: все из-за настоящей фамилии певца

Сегодня мир проснулся с плохими новостями: в ночь на 26 декабря от сердечного приступа скончался известный британский певец Джордж Майкл. Ему было всего 53 года, и по иронии судьбы он умер в свое последнее Рождество — как и назывался его самый главный хит — Last Christmas, передает Soulpost.