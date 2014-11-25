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Обязательно прочитайте и воплотите в жизнь: что нужно сделать в 2017 году

Limon.ee
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Новый год – новый ты. Что нужно сделать, чтобы кардинально изменить свою жизнь в 2017? Наш to-do список.

1. Найти спорт по душе

Пусть занятие спортом не будут для тебя обязаловкой. Не любишь бегать – иди на танцы, против фитнеса – попробуй йогу. Все просто, зато результат не заставит себя ждать!

2. Проводить больше времени с близкими

Мы погружены в свои заботы и редко замечаем, что не общались с мамой уже две недели. А она терпеливо ждет звонка, боясь оторвать тебя от дел. Запомни: нет в жизни ничего более ценного, чем семья!

3. Баловать себя

Ключ к успеху в любви к себе. А человек, который себя любит, не забывает себя и баловать. Пусть это будет букет цветов или последний номер любимого журнала – неважно. Главное – это холить и лелеять свое Я.

4. Путешествовать и еще раз путешествовать

Мир настолько велик, что смотреть на него сквозь окно своего дома недостаточно. Изучи информацию в интернете, займись загранпаспортом и визой, найди компанию и не забудь захватить с собой дух авантюризма.

5. Перебрать гардероб

Все блузки с пятнами, джинсы с протертыми коленками и растянутые свитера не заслуживают места в твоем гардеробе, если ты себя действительно уважаешь. Их место – на свалке. Старые пиджаки тоже лучше заменить на новые.

6. Больше и лучше готовить

Каждая (ну практически каждая) из нас в состоянии сварить гречку и пожарить яичницу, но как на счет равиоли или чили кон карне? Экспериментируй на кухне! Если ты мужчина, научись готовить хотя бы элементарные блюда.

7. Читать хорошие книги

Составь список книг, которые ты всегда мечтала прочесть, и начинай уверенно и методично его проходить. 

8. Позвонить старым друзьям

В каждодневной суматохе забываешь о людях, которые раньше назывались твоими лучшими друзьями? Просто возьми телефон и позвони по забытому номеру – может, твой звонок осчастливит человека на том конце.

9. Попробовать новое хобби

В свободное время лежишь на диване с куском пиццы и котом? Займись тем, чем давно хотела. И не бойся насмешек, если планируешь вышивать крестиком или пойти на зумбу – это же твоя жизнь, и она у тебя одна. 

10. Расширять кругозор

Пообещай себе читать три статьи из разных отраслей. Ничего не смыслишь в политике, экономике, философии и уходе за новогвинейской поющей собакой? Пора это исправлять.

11. Осуществлять мечты

У каждого из нас, независимо от возраста, расы, профессии и других факторов, есть мечта, а то и несколько. Почему бы не сделать задуманное в следующем году? 

12. Научиться экономить

Новый год – это отличное время подвести итоги, в том числе и финансовые. Проанализируй, на что уходят деньги, от чего можно отказаться и на чем сэкономить. Возьми под контроль свою бюджет. Неплохо будет также научиться откладывать.

Эта лишь малая часть из того, что ты можешь изменить в следующем году. Советуем начать с мелочей и приближаться к большой цели медленно, но уверенно.

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