Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Чем ближе Новый год, тем выше цены в столичных отелях. Если туристы планировали свою поездку в Таллинн не загодя, то им придется раскошелиться.

/ Скриншот с Booking.com

Мы решили в преддверии Нового 2017 года заглянуть в приложение Booking, чтобы узнать цены на одну ночь для троих человек в отелях эстонской столицы. Самый дешевый вариант на утро среды, 28 декабря, - 52 евро на троих. Питание в эту сумму не входит. Для тех кто никогда не останавливался в хостелях, рассказываем, что это кровать в большой комнате, в которой помимо тебя и твоих друзей будут и другие постояльцы, как правило, от четырех до восьми человек в помещении. Ванная, туалет и кухня – общие.

/ Скриншот с Booking.com

Но если для кого-то одной лишь кровати в хостеле в центре Таллинна мало, то можно снять номер в отеле или целые апартаменты. Например, в отеле Hilton новогодняя ночь для троих человек будет стоить 455 евро, без питания. За завтрак придется доплатить еще 45 евро за троих. Апартаменты по адресу Пикк, 49 в Таллинне можно снять за 550 евро, но это уже на пятерых человек, естественно, без питания. В центральном Swissotel новогодняя ночь будет стоить дороже, чем в Hilton – 495 евро, это без питания.

/ Скриншот с Booking.com

Но спешим вас обрадовать, в столице Латвии Риге есть отели и апартаменты дороже, чем у нас. Там особенно нас порадовали апартаменты площадью 400 метров квадратных стоимостью 2000 евро за ночь.

/ Скриншот с Booking.com

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАегипетжизньроскошьталлиннтур
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Вот это поворот!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:45
За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет
11:05
Эксклюзивная галерея на Limon.ee: российские знаменитости сияли на премьере фильма «Викинг»
10:42
Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом
10:37
Большая галерея с вечеринки «Сказка»: светящиеся бюстгальтеры из ромашек свели эстонских мужчин с ума
10:28
Рэперу L'One запретили въезд в Украину
10:00
Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой
09:43
Божена Рынска сбежала из Москвы
09:26
Читайте скорее свой гороскоп на сегодня, 28 декабря!
20:21
Скончалась актриса, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах" (1)
18:42
Названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего
18:33
Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске
18:14
Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма
17:52
Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку в пикантном месте (фото)
17:45
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло (1)
17:31
Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена
17:09
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
16:47
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)
16:26
Что стало с детьми всеми любимого «брата» Сергея Бодрова
16:12
Джордж Майкл употреблял наркотики
15:59
Что нужно успеть сделать до Нового года
Все новости
KrasotkaЦеликом
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло (1)

67-летняя гречанка родила себе внучку

67-летняя гречанка родила себе внучку

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

27. дек
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?
27. дек
Что нельзя готовить в год Петуха
27. дек
Мягкое мыло на основе моркови и меда
27. дек
Правда и мифы о сексе после менопаузы
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Божена Рынска сбежала из Москвы
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(2)
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Большая галерея с вечеринки «Сказка»: светящиеся бюстгальтеры из ромашек свели эстонских мужчин с ума
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Джордж Майкл употреблял наркотики

Джордж Майкл употреблял наркотики

27. дек
Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопджордж майклжизньзвездыинтересноинтимксения собчаклюбовьновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees