За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет

/ Скриншот с Booking.com

Мы решили в преддверии Нового 2017 года заглянуть в приложение Booking, чтобы узнать цены на одну ночь для троих человек в отелях эстонской столицы. Самый дешевый вариант на утро среды, 28 декабря, - 52 евро на троих. Питание в эту сумму не входит. Для тех кто никогда не останавливался в хостелях, рассказываем, что это кровать в большой комнате, в которой помимо тебя и твоих друзей будут и другие постояльцы, как правило, от четырех до восьми человек в помещении. Ванная, туалет и кухня – общие.

/ Скриншот с Booking.com

Но если для кого-то одной лишь кровати в хостеле в центре Таллинна мало, то можно снять номер в отеле или целые апартаменты. Например, в отеле Hilton новогодняя ночь для троих человек будет стоить 455 евро, без питания. За завтрак придется доплатить еще 45 евро за троих. Апартаменты по адресу Пикк, 49 в Таллинне можно снять за 550 евро, но это уже на пятерых человек, естественно, без питания. В центральном Swissotel новогодняя ночь будет стоить дороже, чем в Hilton – 495 евро, это без питания.

/ Скриншот с Booking.com

Но спешим вас обрадовать, в столице Латвии Риге есть отели и апартаменты дороже, чем у нас. Там особенно нас порадовали апартаменты площадью 400 метров квадратных стоимостью 2000 евро за ночь.