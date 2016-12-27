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Есть что показать! Ксения Собчак гордится пышным бюстом

Limon.ee
Limon.ee
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Российская телеведущая и главный редактор глянцевого журнала Ксения Собчак довольна преображениями своей фигуры после родов. 

Знаменитая мамочка рада тому, что она стала еще женственнее. Поклонники Ксении тоже в восторге от того, как она изменилась после появления на свет первенца.

До появления маленького сына телеведущую и журналиста Ксению Собчак постоянно обвиняли в том, что она не любит детей, а также часто придирались к отсутствию у знаменитости округлости форм. Однако теперь рождение наследника вмиг исключило все недовольства хейтеров – Ксения отдает всю себя малышу, а также может похвастаться пышным бюстом. Фото ЗДЕСЬ!

«Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с глубоким декольте, ибо теперь, хоть это и ненадолго, «есть что показать», - с присущим чувством юмора написала теледива.

Поклонники оценили преображение Ксении и в который раз отметили, что она невероятно похорошела после того, как стала мамой. Они порадовались, что знаменитость приходит в форму, несмотря на то, что и во время беременности держала свой вес под контролем – вела активный образ жизни и занималась йогой с разрешения тренера.

«Ксюша, так приятно за Вами наблюдать! Расцвели прям!», «Ксения просто прелесть! Открытая, умная, прямая, самокритичная, на позитиве!», «Никогда не забуду этот прекрасный период, когда есть что показать», «Красотка! А фигурка, просто куколка! ОВы сияете добротой и любовью, очень милая и женственная», - написали фолловеры знаменитости.

С момента появления сына Ксении Собчак и Максима Виторгана прошло почти полтора месяца, но звездные родители до сих пор стараются как можно меньше говорить о малыше.

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