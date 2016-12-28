Большая галерея с вечеринки «Сказка»: светящиеся бюстгальтеры из ромашек свели эстонских мужчин с ума

И вот снова праздник к нам пришел и в рождественскую ночь старые и новые друзья вместе разделили волшебную атмосферу праздника в ночном клубе Privé!

«Рождественская Сказка» - это новый таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей.

«Рождественская Сказка» - это соединение двух миров – современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собрались различные волшебные персонажи всеми любимых новогодних сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед-Мороз со Снегурочкой подарили гостям по-настоящему праздничные эмоции, а милые, нежные гномики развлекли веселыми танцами!

Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играли DJ ValentineBlack и DJ Bell. Гоу-гоу танцовщицы добавили феерии вечеру. Всю ночь гости наслаждались просмотром любимых новогодних мультфильмов, а рождественская фотография с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будет радовать вас.

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