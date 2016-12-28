Рэперу L'One запретили въезд в Украину

«Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, тем более если речь идет об адептах «русского мира», — написал Парасюк в своем фейсбуке.

К своему посту депутат прикрепил документ Службы безопасности Украины, в котором говорится, что L'One вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года.

L'One — российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill.One проект WDKTZ. Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star.

В ноябре власти Украины запретили российской R'n'B-певице Kristina Si въезд на территорию страны.