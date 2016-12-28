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Рэперу L'One запретили въезд в Украину

Limon.ee
Limon.ee
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Российскому рэп-исполнителю Левану Горозии, известному под псевдонимом L'One, запретили въезд на Украину. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Владимир Парасюк.

«Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, тем более если речь идет об адептах «русского мира», — написал Парасюк в своем фейсбуке.

К своему посту депутат прикрепил документ Службы безопасности Украины, в котором говорится, что L'One вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года.

L'One — российский рэпер грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основавший вместе с DJ Pill.One проект WDKTZ. Основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star.

В ноябре власти Украины запретили российской R'n'B-певице Kristina Si въезд на территорию страны.

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