Читайте скорее свой гороскоп на сегодня, 28 декабря!

Овен

Сегодня тебе стоит позаботиться о порядке на рабочем месте. Старайся не отвлекаться на пустую болтовню с коллегами. Не стоит высказывать публично свое отношение к руководству. Во второй половине дня могут возникнуть сложности с партнерами. Тебе стоит пойти на уступки и пересмотреть условия договоренностей.

Телец

Утром старайся не конфликтовать с близкими людьми. Твоя раздражительность может негативно сказаться на выполнении важных задач. Во второй половине дня откажись от участия в коллективных дискуссиях. Тебе нужно заботиться о продвижении своих идей и защите интересов. Вечером стоит посетить массажиста, чтобы привести в порядок позвоночник.

Близнецы

В первой половине дня тебе придется отказаться от намеченных планов. Возникнут непредвиденные обстоятельства, которые усложнят рабочий процесс. Во второй половине дня твой руководитель может создать конфликтную ситуацию. Отнесись терпимо к своим коллегам, чтобы избежать агрессии. Вечером сходи в хорошее заведение вместе с лучшей подругой.

Рак

В первой половине дня старайся не поддаваться влиянию негативных эмоций. Твои коллеги могут вызвать сильное раздражение своим бездействием. Тебе нужно сконцентрироваться на выполнении своих рабочих задач. Во второй половине дня следует обратить внимание на рабочую документацию. Решение спорных вопросов лучше согласовать с руководством.

Лев

Сегодня ты получишь важную информацию о работе своих конкурентов. Старайся не доверять мнению окружающих и полагаться на свой профессиональный опыт. Во второй половине дня откажись от общения с людьми, которые тебя нервируют. Избегая конфликтных ситуаций, ты сможешь устранить неприятности. Вечером постарайся расслабиться с помощью успокаивающего травяного чая.

Дева

Сегодня ты получишь выгодное предложение от оппонентов. Не стоит вспоминать прошлых обид, живи сегодняшним днем. Во второй половине дня займись разработкой новой стратегии действий. Учитывай все мелочи и возможные риски. Совет руководителя не стоит воспринимать враждебно. Работая в команде, ты добьешься большего.

Весы

Сегодня тебе не следует никуда торопиться. Обдумывай каждый свой шаг, чтобы избежать потерь. Во второй половине дня руководство может неожиданно провести проверку. Обратись за помощью к своим коллегам, чтобы сохранить репутацию. Свободное время посвяти приятным покупкам и выбору подарков для своих близких.

Скорпион

В первой половине дня откажись от общения с теми, кто тебе неприятен. Ты сможешь разрешить все трудности самостоятельно, если соберешься с мыслями. Во второй половине дня тебя ждет удачная сделка. Старайся найти слабое место оппонентов и проявить настойчивость. Свободное время посвяти творческим занятиям, чтобы снять напряжение.

Стрелец

Сегодня тебе стоит проанализировать свои ошибки. Ты найдешь слабое звено в своих действиях. Прояви усердие и дисциплинированность, чтобы разобраться с проблемами. Во второй половине дня коллеги предложат нестандартную сделку. Оцени риски и посоветуйся со своим идейным наставником. Вечером собери подруг, чтобы поболтать в приятной атмосфере.

Козерог

Сегодня ты сможешь найти правильное решение и освободиться от проблем. Твой руководитель оценит твои усилия и материально поощрит. Во второй половине дня старайся использовать сложившуюся ситуацию, чтобы получить больше прибыли. Смело можешь идти на риск, день для тебя удачный. Вечером сходи в ресторан с любимым человеком.

Водолей

Утром могут возникнуть семейные разногласия из-за денег. Не стоит переносить личные проблемы на рабочую деятельность. Тебе нужно сконцентрироваться на выполнении намеченного плана. Во второй половине дня твои партнеры обратятся за помощью. Используй ситуацию, чтобы выдвинуть свои требования.

Рыбы

Этот день принесет хорошие результаты в новых начинаниях. Придерживайся намеченной стратегии, чтобы получить результат. Во второй половине дня старайся не обращать внимания на мелкие раздражители. Твои коллеги могут критично отнестись к твоим успешным достижениям. Свободное время стоит посвятить уходу за своей внешностью.