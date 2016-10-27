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Названо место, где девушки любят заниматься сексом больше всего

Limon.ee
Limon.ee
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Кровать — это, пожалуй, первая ассоциация, которая приходит в голову в связи с этим, передает maximonline.ru.

Заниматься сексом в кровати мягко и комфортно. Казалось бы — чего еще желать, если у пары есть большая уютная кровать? Но, как показал недавний опрос, заказанный компанией по продаже матрасов Sleep Cupid, женщины желают совсем другого.

В опросе приняли участие 3000 женщин. Они ответили на вопрос: «Как вы представляйте себе идеальное место для занятия этим?». К огромному удивлению исследователей, а теперь еще и нашему, большинство ответили, что всем другим местам в квартире и даже на планете предпочитают... лестницу!

В чем притягательность ступенек для женского пола пока неясно. Хотя, если подумать, лестница дает прекрасные возможности для разных диковинных поз. Плюс у лестниц часто бывают перила, которые служат дополнительной опорой.

После лестницы в женском рейтинге интимной притягательности идут: секс в публичном месте и любовь на пляже.

Возможно, со временем исследователи выяснят неожиданнуюпопулярность ступенек у девушек. А пока можешь воспользоваться этим знанием и назначить девушке романтическую встречу на какой-нибудь лестнице. Удиви ее!

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