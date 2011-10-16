Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена

Сейчас у них уже есть 4-летняя дочь Тоня.

Торжество запланировано на начало 2017 года. Об этом певица сама рассказала во время благотворительного вечера, где прикупила будущему мужу подарок — часы за 800 тысяч рублей (примерно 12 500 евро).

По словам Славы, предложение руки и сердца она получила еще 4 года назад, после рождения дочки, но только сейчас дело дошло до свадьбы.

У артистки есть старшая 17-летняя дочь Александра, у Данилицкого тоже двое детей от первого брака.

Слава признавалась, что обязана своей карьерой мужу, который покупает ей новые песни и спонсирует съемки клипов.

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