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Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена

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36-летняя российская певица Слава готовится к свадьбе с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее на 28 лет. Пара начала встречаться еще 15 лет назад, когда Славе был 21 год, а ее жениху — 49, передает Soulpost.

Сейчас у них уже есть 4-летняя дочь Тоня.

Торжество запланировано на начало 2017 года. Об этом певица сама рассказала во время благотворительного вечера, где прикупила будущему мужу подарок — часы за 800 тысяч рублей (примерно 12 500 евро).

По словам Славы, предложение руки и сердца она получила еще 4 года назад, после рождения дочки, но только сейчас дело дошло до свадьбы.

У артистки есть старшая 17-летняя дочь Александра, у Данилицкого тоже двое детей от первого брака.

Слава признавалась, что обязана своей карьерой мужу, который покупает ей новые песни и спонсирует съемки клипов.

Снимки пары смотрите ЗДЕСЬ!

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