Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской

О наделавшем много шума посте журналистки Божены Рынской, порадовавшейся гибели журналистов канала НТВ в авиакатастрофе, кажется, уже высказались все. Соседи штурмовали квартиру, посторонние граждане состряпали петицию с призывом лишить ее гражданства, политики и чиновники разных рангов заклеймили Божену, муж ее пригрозил смертью обидчикам. Словом, трагифарс.

Коллега Рынской телеведущая Ксения Собчак посвятила Божене авторскую колонку. "Я уже почти не удивилась, когда главным событием вчерашнего траурного дня внезапно стало обсуждение постов Божены Рынской, со всеми полагающимися в таких случаях проклятиями, плевками и театральными пощечинами", – написала Ксюша.

"Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. Делает она это, видимо, совершенно осознанно. Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница", – объяснила произошедшее Собчак.

Она уверяет, впрочем, что любой человек имеет право "на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость".

По мнению Ксении, Божене "ничто не доставляет большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк". Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. "Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях "Будь ты проклята!", в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка. Но помилуйте: произошла ужасная трагедия, погибло девяносто три человека, пользовавшихся значительной известностью в стране. Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?" – цитирует Ксению журнал "Сноб".