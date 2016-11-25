Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Телеведущая сравнила Божену со старухой Шапокляк. И сочла ее не вполне здоровым человеком, передает Дни.ру.

О наделавшем много шума посте журналистки Божены Рынской, порадовавшейся гибели журналистов канала НТВ в авиакатастрофе, кажется, уже высказались все. Соседи штурмовали квартиру, посторонние граждане состряпали петицию с призывом лишить ее гражданства, политики и чиновники разных рангов заклеймили Божену, муж ее пригрозил смертью обидчикам. Словом, трагифарс.

Коллега Рынской телеведущая Ксения Собчак посвятила Божене авторскую колонку. "Я уже почти не удивилась, когда главным событием вчерашнего траурного дня внезапно стало обсуждение постов Божены Рынской, со всеми полагающимися в таких случаях проклятиями, плевками и театральными пощечинами", – написала Ксюша. 

"Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. Делает она это, видимо, совершенно осознанно. Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница", – объяснила произошедшее Собчак. 

Она уверяет, впрочем, что любой человек имеет право "на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость". 

По мнению Ксении, Божене "ничто не доставляет большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк". Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. "Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях "Будь ты проклята!", в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка. Но помилуйте: произошла ужасная трагедия, погибло девяносто три человека, пользовавшихся значительной известностью в стране. Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?" – цитирует Ксению журнал "Сноб". 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбожена рынскаякомментарийксения собчакскандал
По теме
На Божену Рынску совершено нападение

На Божену Рынску совершено нападение 8

Скандально известная светская львица поплатилась за свои неосторожные слова о погибших в авиакатастрофе репортерах НТВ. Божена Рынска довела Максима Фадеева

Божена Рынска довела Максима Фадеева

Божена Рынска своими плясками на костях погибших в ТУ-154 журналистов НТВ разозлила Максима Фадеева. Интеллигентный, вежливый, просветленный продюсер внезапно разразился скверными словами в адрес женщины.
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили

Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили 10

Общественное возмущение по поводу издевательских заявлений Божены Рынской на тему авиакатастрофы Ту-154 получило первый ответ. Его дала главный редактор женского модного журнала SNC Наталия Архангельская на своей странице в Facebook, передают Dni.ru.  Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание

Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание 7

Адвокат Сергей Жорин высказался по поводу злорадного поста светского обозревателя Божены Рынской о погибших журналистах НТВ. По мнению юриста, Божену можно привлечь к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ "Экстремизм", передает Дни.ру. Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154

Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-154 2

Светская обозревательница, журналистка Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны России, передает РИА Новости. 
Эксклюзив!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Вот это поворот!
смотрите сами!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:14
Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма
17:52
Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку в пикантном месте (фото)
17:45
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло
17:31
Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена
17:09
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
16:47
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)
16:26
Что стало с детьми всеми любимого «брата» Сергея Бодрова
16:12
Джордж Майкл употреблял наркотики
15:59
Что нужно успеть сделать до Нового года
15:44
Стало известно во сколько оценивается состояние Джорджа Майкла
15:25
Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя
14:53
На Божену Рынску совершено нападение (8)
14:08
«Мулен Руж»? Звезда эстонского кабаре: мы могли бы даже лучше!
13:50
Фото: располневшая Оксана Федорова составила меню для собственного ресторана
13:34
Как правильно выбрать шампанское к Новому году
13:17
Алина Кабаева: это полный беспредел!
12:55
Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео
12:27
Ирина Мирошниченко попала в больницу
12:11
Весь интернет гадает.... Снимок отдыхающих в баре девушек поставил Сеть на уши! (1)
11:50
Анна Грачевская шокировала поклонников результатами пластики (фото)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

67-летняя гречанка родила себе внучку

67-летняя гречанка родила себе внучку

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

18:17
Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно
17:14
Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой
16:46
Беременных просят не пользоваться косметикой
16:31
Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
На Божену Рынску совершено нападение(8)
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(1)
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
Что стало с детьми всеми любимого «брата» Сергея Бодрова
Алина Кабаева: это полный беспредел!
Топ комментариев
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(10)
На Божену Рынску совершено нападение(8)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Джордж Майкл употреблял наркотики

Джордж Майкл употреблял наркотики

Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео

Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео

09:39
Галерея: поклонники Джорджа Майкла несут цветы к его дому в Лондоне
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопджордж майклженщинажизньзвездыинтересноинтимлюбовьновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees