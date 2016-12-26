Стало известно во сколько оценивается состояние Джорджа Майкла

По данным издания, скорее всего, часть наследства будет распределена между его крестными детьми, передает Сегодня.ua.

Известно, что Майкл был крестным двух детей актера Мартина Кемпа и двух детей своего кузена Андроса.

Вместе с тем издание не исключает, что определенную сумму получит дочь экс-участницы Spice Girls Джери Холлиуэлл, хотя крестным был не сам Майкл, а его бывший бойфренд Кенни Госс.

Также ожидается, что в число наследников войдут две сестры артиста и его последний бойфренд Фади Фаваз.