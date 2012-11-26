Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

В предрождественскую ночь Галоян обнаружила, что в интернете на нее совершает нападки некая Нийна, которая также называет себя Еленой. Женщина публикует в социальной сети снимки Галоян, а в подписи к ним обещает, что карма скоро настигнет Анну-Марию.

Галоян сильно обеспокоена происходящим и с помощью друзей пытается выяснить, знает ли кто эту озлобленную женщину. И напоминает, что в Великобритании такое поведение является уголовно наказуемым.

«Пожалуйста, дайте мне знать, если вам знакома эта больная особа, которая пользуется аккаунтами в Facebook под именами Нийна Сирина, Нийна Голикова или Елена Сирина», - написала Галоян в Facebook. К посту она также прикрепила скриншоты публикаций обидчицы. На одной из них размещен снимок Анны-Марии, а подпись к нему гласит: «Надеюсь, карма сделает все, чтобы причинить тебе вдвое большую боль, что ты причинила мне».